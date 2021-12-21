ببريتني سبيرز تستأنف التحقيقات في الوصاية.. وتطورات صادمة تكشف الكثير

حصلت النجمة بريتني سبيرز على حكم الوصاية لنفسها وذلك باستبعاد والدها الذي كان يتحّكم بها طوال 13 عام الماضية، حيث تحرّرت من الحكم.

بريتني سبيرز تستأنف التحقيقات في الوصاية

بالرغم من حصول النجمة بريتني سبيرز على حكم الوصاية إلا أن محاميها استأنف التحقيقات للحصول على الاجابات المقنعة من والدها جيمي سبيرز ومن الشركة حول ثروتها وأموالها.

فالسبب أن بريتني ثروتها الحالية لا تتجاوز 60 مليون دولار بالرغم من أن ارباحها في ازدياد من الحفلات والموسيقى والألبومات.

تطورات في التحقيقات حول والدها جيمي سبيرز

أفادت مصادر التحقيقات بان والدها جيمي حصل على الوصاية على الأموال في الوقت الذي دخلت فيه ابنته المصحّة العقلية عندما مرّت في حالة نفسية حرجة.

وقدّم والدها التماس للمحكمة للسيطرة على ممتلكاتها وأموالها الشخصية بحجة أن ابنته تعاني من أمراض الصحة العقلية وجاء ذلك تزامناً مع مروره بضائقة مالية.

كشف السرّ وراء طلب والدها السيطرة على أموالها

كشفت تقارير جديدة بان والدها جيمي سبيرز كان قد تلقّى قرض بقيمة 40 ألف دولار قبل أيام قليلة فقط من وضعها في المصحّة العقلية وذلك لمروره في ضائقة مالية وقتها.

ووافق القاضي على طلب والدها بالسيطرة على ممتلكات بريتني وبذلك يكون جيمي قد استفاد مالياً من وصاية بريتني حيث أنه تلقى ما يقدّر بنحو 6 ملايين دولار على مدار 13 عام.