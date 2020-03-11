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بدلة وقاية كاملة وقفازات.. شاهد كيف تحمي ناعومي كامبل نفسها من كورونا!

منشور 11 آذار / مارس 2020 - 12:17
ناعومي كامبل
ناعومي كامبل

كشفت عارضة الأزياء "ناعومي كامبل" عن طرقها الدقيقة للبقاء خالية من الجراثيم أثناء السفر وذلك عبر منشور عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ونشرت ناعومي صوراً لها وهي ترتدي بدلة وقاية بيضاء كاملة مع نظارات واقية وقناع وجه أزرق وقفازات وردية، بينما كانت تجر حقيبة بيضاء.

Germ-free methods: Naomi Campbell revealed her elaborate methods for staying germ-free while travelling on aeroplanes in an Instagram post on Wednesday

وفي لقطة أخرى شاركت ناعومي متابعينها صورةً وهي جالسة على مقعد الطائرة بينما كانت تنظفه خوفاً من الفيروس، وعلّقت على الصورة: "الآمان أولاً في الخطوة التالية سيظهر الفيديو الكامل على يوتيوب قريباً".

Self-confessed 'germophobe': The British model, 49, posted a picture of her in a full white hazmat suit, complete with goggles, a blue face mask and pink surgical gloves

وخلال وقت سابق نشرت ناعومي فيديو مشابه على قناتها عبر يوتيوب حيث علّقت عليه "روتين المطار" وذلك أثناء سفرها من فرنسا إلى قطر.

وانتقلت لموقع تويتر لمشاركة صورة لطيفة لها وهي ترتدي قناعاً للوجه وقفازات بينما كانت تمسك مناديل تنظيف ديتول، حيث كانت تستخدمها بلا شك لتنظيف الأسطح.

Keeping clean: Last year, Naomi took to Twitter to share a hilarious snap of her wearing a face mask and white surgical gloves while clutching some Dettol cleaning wipes

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