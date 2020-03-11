بدلة وقاية كاملة وقفازات.. شاهد كيف تحمي ناعومي كامبل نفسها من كورونا!

كشفت عارضة الأزياء "ناعومي كامبل" عن طرقها الدقيقة للبقاء خالية من الجراثيم أثناء السفر وذلك عبر منشور عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ونشرت ناعومي صوراً لها وهي ترتدي بدلة وقاية بيضاء كاملة مع نظارات واقية وقناع وجه أزرق وقفازات وردية، بينما كانت تجر حقيبة بيضاء.

وفي لقطة أخرى شاركت ناعومي متابعينها صورةً وهي جالسة على مقعد الطائرة بينما كانت تنظفه خوفاً من الفيروس، وعلّقت على الصورة: "الآمان أولاً في الخطوة التالية سيظهر الفيديو الكامل على يوتيوب قريباً".

وخلال وقت سابق نشرت ناعومي فيديو مشابه على قناتها عبر يوتيوب حيث علّقت عليه "روتين المطار" وذلك أثناء سفرها من فرنسا إلى قطر.

وانتقلت لموقع تويتر لمشاركة صورة لطيفة لها وهي ترتدي قناعاً للوجه وقفازات بينما كانت تمسك مناديل تنظيف ديتول، حيث كانت تستخدمها بلا شك لتنظيف الأسطح.

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