برادلي كوبر وإيرينا شايك ينفصلان.. ما علاقة ليدي غاغا؟

شوهدت عارضة الأزياء "إيرينا شايك" وهي تترك قصرها الذي تتشاركه مع حبيبها النجم "برادلي كوبر" يوم الخميس الماضي، حيث صرّحا أنهما سينفصلان عن بعضهما، إذ يعملان على ترتيب مشاركة حضانة ابنتهما.

وعلى الرغم من أجواء التوتر السائدة بسبب الإنفصال، التقطت عدسات الباباراتزي إيرينا وهي تستمتع بوقتها مع ابنتها، حيث اصطحبتها إلى أستوديو فني للأطفال، بينما بدا برادلي محطماً، حيث شوهد وهو يغادر منزل أحد أصدقائه في ماليبو.

وخلال وقت سابق، ذكر أن إيرينا ترتكت قصرها البالغ تكلفته 4,500,00 مليون دولار، بعد أن حاول الثنائي بذل قصارى جهدهما لإنجاح علاقتهما، حيث صرّح مصدر قريب منهما: "الأمور هادئة بين برادلي وإيرينا، لم تكن علاقتهما جيدة منذ بضعة أشهر، إذ قررت إيرينا أنه سيكون من الأفضل أن تنتقل إلى مكانها الخاص، لا يبدو أن هناك الكثير من الوقت المتبقي لهما معاً".

وتأتي هذه الأخبار، بعد تردد الإشاعات بأن علاقتهما على وشك الإنهيار ومعلقة بخيط رفيع، بعد ملاحظة حالة الحب والإنجذاب الكبير الذي كان بين ليدي غاغا وبرادلي، عقب قيامهما ببطولة فيلم 'A star Is Born'، على الرغم من إنكار غاغا ذلك، وقالت أن قربهم ليس سوى تمثيل.

وانتقل المتنبئين إلى موقع "تويتر" يوم الجمعة، للتعليق على الإنفصال، حيث علّقوا بأن برادلي سيكون الآن مع ليدي غاغا بعد تفجّر الكيمياء بينهم في الفيلم، وأدائهما اللاحق في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وغرّد أحدهم: "لذلك برادلي كوبر وليدي غاغا غير مرتبطين الآن، نعلم جميعاً ماذا سيحدث الآن"، كما أضاف آخر: "أتوقع الآن أنه سيكون طفل لليدي غاغا من برادلي في نهاية العام".

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