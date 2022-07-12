برادلي كوبر يواعد سيدة مسلمة.. تعرف عليها

ولدت علاقة حب جديدة تجمع بين النجم الأمريكي، برادلي كوبر ، ونائبة رئيس الموظفين لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدتها، هوما عابدين.

برادلي كوبر يواهد هوم عابدين

وفق مانقلته صحيفة "Page six"، بدت علاقة برادلي كوبر وهوما عابدين، الزوجة السابقة للسياسي أنتوني وينر، قبل عدة أشهر، بمفضل محررة مجلة "فوغ"، آنا وينتور".

وأشار مصدر أن آنا لعبت دور الخطَّابة، فهي صديقة مقربة من برادلي وتعشق هوما؛ لذا بعد انفصال النجم عن حبيبته السابقة الممثلة ديانا أغرون، سارع لمواعدة هوما.





ويضيف المصدر المطلع أن عابدين (46 عامًا) أخبرت بعض الأصدقاء أن لديها رجل جديد في حياتها، لكنها لم تقل من هو، بل أخفته عن البقية، وتابع: "إنهما مثاليان لبعضهما البعض.. فكلاهما مهتم بالسلطة والسياسة والشؤون الإنسانية."

وقيل أن الثنائي وصلا إلى حفل "ميت غالا"، الذي أقيم بتاريخ الثاني من مايو، برفقة بعضهما البعض، لكنهما انفصلا لدى سيرهما على السجادة الحمراء، إلَّا أن عدسات الكاميرات التقطت صورة لعابدين متألقة بفستانها الأصفر، بينما يقف برادلي خلفها.

ويجدرالإشارة إلى أن عابدين تعتبر نفسها مسلمة ملتزمة، فأثناء الترويج لمذكراتها التي تحمل عنوان “Both/And: A Life in Many Worlds”، تحدثت عن كيف فقدت عذريتها أمام زوجها السابق "وينر"، عندما تزوجته بعمر الـ32؛ مُشيرةً إلى أنها في مراحل طلاقهما الأخيرة.

حُكم على وينر، عضو الكونجرس الديمقراطي السابق من نيويورك في عام 2017 بالسجن 21 شهرًا بتهمة إرسال رسائل جنسية مع قاصر.

من هي هوما عابدين؟

ولدت هوما في كالامازو في ولاية ميشيغان، وبعمر السنتين انتقلت برفقة عائلتها إلى جدة في السعودية، حيث كان والداها يعملان كمدرسين، ثم عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حينما بغلت الـ18 ربيعًا من عمرها للدراسة في جامعة جورج واشنطن.

والد هوما، سيد زينول عابدين، ولد في الهند البريطانية في عام 1928، وتخرج من جامعةة عليكرة الإسلامية، وحصد شهاة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، لكنه توفي في عام 1993.

أما والدتها، صالحة محمود عابدين، باكستانية حصلت على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، وتعمل حاليًا أستاذة مشاركة في علم الإجتماع في جامعة دار الحكمة في جدة، وهي أول كلية للبنات في السعوديةشاركت في تأيسهاز