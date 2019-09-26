براد بيت على علاقة مع معالجة روحانية شقراء.. ما الذي يميزها عن غيرها؟!

قد تكون علاقة النجم الأمريكي "براد بيت" وطليقته الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي" لم تسر كما كانا يخططان لها بعد ما يقرب الـ12 عامًا من الحب والوئام، لكن ذلك لا يعني أن لا يعيش النجم قصة حبٍ جديدة مع سيدة تُتطابق مواصفاته وتخيلاته.

انتشرت شائعات تُفيد وجود علاقة تجمع "براد بيت" ومصممة المجوهرات والمعالجة الروحانية "سات هاري خلسا"، حيث يزعم أن شرارة الحب بينهما لمعت العام الماضي، فقد شوهدا يتبادلان الضحكات والأحاديث أثناء تواجدهما في في حفل خيري أقامته فرقة " Red Hot Chili Peppers.".







ووفقًا لمصدر مطَّلع على الأحداث، تُعتبر "سات" (50 عامًا) من الشخصيات التي قد ينجذب إليها "براد بيت"؛ فهي إنسانة ذكية، مُثقفة، وقوية للغاية، وربما علاقتهما ليست جدية، إلّا أنهما يستمتعان برفقة بعضهما البعض.

وفي وقت سابق، شوهد "بيت" (55 عامًا) و"سات" في حدث أقيم احتفالًا بفيلم Ad Astra الأسبوع الماضي، وبدا أن علاقة صداقة تجمعهما أكثر من كونه حبًا، لكن ذلك لا ينفي وجود علاقة بينهما.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشاهد بها الثنائي في حدث إى جانب بعضهما البعض، فقد رُصد "براد" يتقرب إليها خلال المزاد السنوي للفنون والموضة الذي عقد في معهد سيلفرليك للموسيقي بمدينة لوس أنجلوس يوم السبت الماضي.

ووفق ما نقله الموقع، يُعتقد أن الموسيقي الاسترالي- الأمريكي "مايكل بيتر بالزاري"، المعروف باسم "فليا"، هو الذي عرَّفهما على بعضهما البعض، إذ أنه صديق مقرب من النجم.

والجدير بالذكر، أن الممثلة الأمريكية "جينيفر أنيستون"، زوجة "براد بيت" السابقة، كانت قد اختارت في ما مضى مجوهرات من تصميم "سات هاري "

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