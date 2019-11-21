براد بيت برفقة نجمة ذات أصول عربية.. علاقة صداقة أم بداية لعلاقة رومانسية؟

بعد انفصال النجم "براد بيت" عن زوجته أنجلينا جولي عانى لفترة من الوحدة والضياع خاصة وأن أنجلينا حصلت على حضانة اطفالهما الستة.

ويبدو واضحاً أن براد أراد أن يمضي قدماً في حياته الشخصية حيث يقضي منذ فترة الكثير من وقته مع النجمة ذات الأصول العراقية "عالية شوكت" بطلة المسلسل التلفزيوني Arrested Development.

وشوهد براد بيت مع النجمة البالغة من العمر 30 عاماً لأول مرةً في سبتمبر وهما يخرجان من افتتاح مسرحية a Poem in Los Angeles ثم تم التقاطهما من قبل عدسات الباباراتزي بعد ذلك بشهر هما يشاركان في مسرحية مايك بيربيجليا الفردية الجديدة.

ورصد الثنائي الأسبوع الماضي وهما يتجهان إلى معرض Wilding Cran الفني، إلا أن أحد المصادر كشف بأنه لا توجد علاقة رومانسية بينهما.

وبحسب موقع !E الإخباري صرّح: "لقد أمضيا وقتاً معاً ولديهما اهتمامات مشابهة ولكن هذا هو مدى علاقتهما، إنهما ليسا ثنائي رومانسي ولا يوجد شيء يحدث بينهما كما أن براد لديه أصدقاء مختلفون في مناحي الحياة وهي واحدة منهم فهو يستمتع لكونه اجتماعياً".

ويشار إلى أن عليا كانت مرتبطة مع مايكل سيرا ثم انتقلت إلى المغني والمنتج جاك أنتونوف، وفي العام الماضي واعدت الدكتور نيري أوكسمان.

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