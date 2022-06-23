براد بيت يعود للأكشن من جديد بأكثر الأفلام انتظاراً Bullet Train.. شاهد الفيديو

يعود النجم الهوليوودي الشهير "براد بيت" إلى عالم السينما بعد غياب فترة زمنية كبيرة عن شاشات هوليوود، حيث يعدّ فيلمه الجديد من أكثر الأفلام المنتظر طرحها لعام 2022 والتي يترقبها جمهور الفنان الواسع حول العالم
براد بيت يعود من خلال فيلم Bullet Train
يعود النجم الشهير لعالم الأكشن من جديد وذلك من خلال فيلمه الجديد Bullet Train أو القطار السريع وهو مقتبس من رواية، والذي سيطرح في دور العرض والسينما خلال شهر أغسطس المقبل وتحديداً في 8 أغسطس.
ويترقّب العالم بأكمله عودة النجم براد بيت إلى عالم السينما وخاصة إلى فئة الاكشن التي قدم فيها الكثير من الأعمال والأفلام المميزة، التي جعلته من أبرز نجوم الأكشن في هوليوود
وكانت شركة "سوني" العالمية قد اصدرت مقطع فيديو دعائي وتشويقي للفيلم الجديد والذي يتضمن مقاطع اثارة وأكشن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نبذة عن فيلم Bullet Train
سيجسّد النجم العالمي الشهير دور قاتل متسلسل بارع حيث ستكون مهمته الاخيرة في أسرع قطار في العالم في اليابان وذلك ضد مجموعة من الأعداء من أنحاء العالم.
وسيجسد براد بيت شخصية ليدي باغ وهو قاتل متسلسل سيء الحظ ولكنه موهوب ومصمم على أداء مهماته ولكن لا تسير الامور كما يخطط لتقع الكثير من الاحداث، ويشارك النجم العالمي في الفيلم إلى جانب نخبة من النجوم
أبطال فيلم Bullet Train:
- براد بيت Ladybug
- ساندرا بولوك Maria Beetle
- باد باني Wolf
- جوي كينج Prince
- آرون جونسن Tangerine
- كارين فوكوهارا
- لوجان ليرمان Tangerine
- بريان تيري هنري ليمون
- زازي بيتز Hornet
- أندرو كوجي يويتشي كيمورا
- هيرويوكي سانادا Elder
- جوهانا واتس
- ماسي أوكا
- ميراج جربيك
- يوشي سودارسو
- إميلينا آدامز
- نانسي دالي
- جايسون ماثيو سميث
والفيلم من اخراج ديفيد ليتش
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وعلى الصعيد الشخصي تناقلت العديد من الصحافة العالمية انباء عن نية براد بيت محاكمة طليقته انجلينا جولي بعد قيامها ببيع مزرعة يملكانها سويًا مما تسبب له بخسائر مادية كبيرة، ومن المتوقع ان يتم الأمر ضمن محاكمة على خطى محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد السريعة
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