براد بيت يعود للأكشن من جديد بأكثر الأفلام انتظاراً Bullet Train.. شاهد الفيديو

يعود النجم الهوليوودي الشهير "براد بيت" إلى عالم السينما بعد غياب فترة زمنية كبيرة عن شاشات هوليوود، حيث يعدّ فيلمه الجديد من أكثر الأفلام المنتظر طرحها لعام 2022 والتي يترقبها جمهور الفنان الواسع حول العالم

براد بيت يعود من خلال فيلم Bullet Train

يعود النجم الشهير لعالم الأكشن من جديد وذلك من خلال فيلمه الجديد Bullet Train أو القطار السريع وهو مقتبس من رواية، والذي سيطرح في دور العرض والسينما خلال شهر أغسطس المقبل وتحديداً في 8 أغسطس.

ويترقّب العالم بأكمله عودة النجم براد بيت إلى عالم السينما وخاصة إلى فئة الاكشن التي قدم فيها الكثير من الأعمال والأفلام المميزة، التي جعلته من أبرز نجوم الأكشن في هوليوود

وكانت شركة "سوني" العالمية قد اصدرت مقطع فيديو دعائي وتشويقي للفيلم الجديد والذي يتضمن مقاطع اثارة وأكشن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن فيلم Bullet Train

سيجسّد النجم العالمي الشهير دور قاتل متسلسل بارع حيث ستكون مهمته الاخيرة في أسرع قطار في العالم في اليابان وذلك ضد مجموعة من الأعداء من أنحاء العالم.

وسيجسد براد بيت شخصية ليدي باغ وهو قاتل متسلسل سيء الحظ ولكنه موهوب ومصمم على أداء مهماته ولكن لا تسير الامور كما يخطط لتقع الكثير من الاحداث، ويشارك النجم العالمي في الفيلم إلى جانب نخبة من النجوم

أبطال فيلم Bullet Train:

براد بيت Ladybug

ساندرا بولوك Maria Beetle

باد باني Wolf

جوي كينج Prince

آرون جونسن Tangerine

كارين فوكوهارا

لوجان ليرمان Tangerine

بريان تيري هنري ليمون

زازي بيتز Hornet

أندرو كوجي يويتشي كيمورا

هيرويوكي سانادا Elder

جوهانا واتس

ماسي أوكا

ميراج جربيك

يوشي سودارسو

إميلينا آدامز

نانسي دالي

جايسون ماثيو سميث

والفيلم من اخراج ديفيد ليتش

براد بيت يقاضي طليقته انجلينا جولي

وعلى الصعيد الشخصي تناقلت العديد من الصحافة العالمية انباء عن نية براد بيت محاكمة طليقته انجلينا جولي بعد قيامها ببيع مزرعة يملكانها سويًا مما تسبب له بخسائر مادية كبيرة، ومن المتوقع ان يتم الأمر ضمن محاكمة على خطى محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد السريعة