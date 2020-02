براد بيت ينسحب من حفل BAFTA بسبب التزامات عائلية.. ما علاقة ابنه مادوكس!

اختار النجم "براد بيت" عدم الحضور إلى حفل توزيع الجوائز BAFTAs بالرغم من فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وبحسب ما ورد فإن سبب انسحاب النجم براد بيت من الحفل هو الالتزامات العائلية حيث صرّحت أحد المصادر القريبة بأن براد ألغى رحلته إلى المملكة المتحدة للتحدّث مع ابنه مادوكس في محاولة لإصلاح علاقته به.

وكانت علاقة براد بيت بابنه مادوكس متوّترة في الفترة الأخيرة بعد دخولهما في مشادة على متن طائرة خاصة أثنار رحلة إلى لوس أنجلوس حيث أُبعد مادوكس عن والده منذ حدوث المشاجرة بينهما عام 2016.

وصرّح مصدر لصحيفة Sun: "مادوكس أعطى فرصةً لوالده براد للتحدث عن كل شيء فكونك أباً أهم شيء في حياتك هي أطفالك وسوف يفعل براد أي شيء لإصلاح علاقتهما"، وتابع المصدر: "كان مادوكس بعيداً عن الجامعة وعندما اكتشف براد أنه سيتواجد في لوس أنجلوس ويمكن أن يجري معه المحادثة ألغى رحلته إلى المملكة المتحدة".

وبالرغم من تبرئة النجم براد بيت من الحادثة إلا أنها كانت مسؤولة بشكل كبير عن فرض الضغوط عليهما، فبحسب مصدر: "براد لم يحاول رؤية مادوكس ولم يكن هناك اتصال بينهما قبل، لكنه يأمل أن يصبحا قريبين في الفترة المقبلة".

