بروكلين بيكهام يعزز علاقته بصديقته.. وهذا رأي والده ديفيد!

عززت عارضة الأزياء المبتدئة "هانا كروس" علاقتها بابن لاعب كرة القدم المعتزل دايفيد بيكهام "بروكلين بيكهام"، حيث عملا معاً على تغطية غلاف لمجلة Wonderland الصيفية لعام 2019، وهو التعاون الذي جعل هانا تصبح صديقة بروكلين المقرّبة.

التقط بروكلين العديد من الصور لصديقته هانا لغلاف المجلة، حيث ظهرت بإطلالة رياضية وهي جالسة على الكرسي، وقد ارتدت بنطال رياضي أسود مع قميص أبيض، وحذاء أسود، بينما كان بروكلين ينغمس وراء عدسة الكاميرا مع شغفه بالتصوير الفوتوغرافي.

ونشرت والدة بروكلين "فكتوريا بيكهام" الصور عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث علّقت عليهم "فخورين بكم، سيصدر العدد خلال الشهر اللاحق، قبلاتنا لكما".

وجاءت هذه المشاركة بعد أن كشف دايفيد بأنه غير سعيد بعلاقتهما الرومانسية، حيث أخبر ابنه بضرورة الإبتعاد عن صديقته، بعد سلسلة من المشاكل بين الثنائي، كما بيّن لهم ضرورة وجود مساحة بينهما بعد مشاحناتهم المستمرة، آخرها كانت في مهرجان كان السينمائي قبل أسبوعين.

قضت أسرة بيكهام الأسبوع الماضي في ميامي، ولكن على ما يبدو لم تكن هانا موجودة معهم، حيث لم تظهر في أي لقطة من الصور التي نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، ويعود ذلك بسبب طلب ديفيد من زوجته فكتوريا التوقف عن إحضار هانا إلى المناسبات العائلية.

ومن الجدير بالذكر، أن هانا وبروكلين كانا قد بدآ علاقتهما في ديسمبر الماضي، لكنها منذ ذلك الحين انفصلا مرات عديدة، كما تصدرت عناوين الصحف بسبب علاقتهما الصاخبة والفاضحة، وحسب مصدر قريب فإن ديفيد يحاول أن يلعب دوراً رائعاً بإعطاء بروكلين النصائح، لكنه يبدو واضحاً للجميع أنه ليس معجباً بعلاقته بهانا.

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