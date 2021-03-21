بريانكا تتحدث عن الأديان وتربيتها العلمانية.. "كان والدي يغني في المسجد"

تحدثت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن نشأتها الهندوسية والمسيحية والإسلامية خلال مقابلة حديثة مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري.

أصدر الفيديو الترويجي الجديد للمقابلة المنتظرة التي تحدثت فيها الممثلة عن الأديان المختلفة التي اتبعتها عندما كانت طفلة تترعرع في الهند.

تواجدت بريانكا في المقابلة من أجل الترويج لمذكراتها التي أصدرت مؤخرًا، وتحدثت عن آرائها الدينية وتربيتها العلمانية عندما كانت طفلة في الهند، وتتطرقت للحديث عن تأثيرات الديانات المسيحية والإسلامية والهندوسية على حياتها.

وأشارت أوبرا كيف أن قراءة مذكرات شوبرا ذكرتها بالوقت الذي أمضته في الهند، وتحدثت إلى النجمة عن "الطاقة الروحية" للهند وسألت إذا ما كان لديها "أساس روحي".

قالت بريانكا ردًا عليها: "أعتقد أن لدي أساس روحي، ففي الهند من الصعب ألا أفعل ذلك. أنت على حق، فمع العدد الهائل من الأديان التي لدينا، والتي تعيش داخل البلاد. لقد نشأت في مدرسة الدير، لذا كنت على علم بالمسيحية. وكان والدي يغني في المسجد، فكنت على دراية بالإسلام. ونشأت في أسرة هندوسية، لذلك كنت على علم بهذه الديانة.. الروحانيات جزء كبير من الهند لدرجة أنك لا تستطيع فعلاً تجاهله."

وأضافت بريانكا كيف أن والدها الراحل، الدكتور أشوك تشوبرا، علمها دائمًا أن جميع الأديان هي طرق للإله نفسه، تقول: "أنا هندوسية، ولدي معبد في بيتي، لكن بالنسبة لي، أنا مؤمن بوجود قوة أعلى وأحب أن أؤمن بذلك".

من المقرر عرض المقابلة في 24 مارس المقبل.