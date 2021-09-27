بريانكا شوبرا تخطف الأنظار بفستان الطبيعة من أمام برج إيفيل

استضافت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا جزءًا من مهرجان المواطن العالمي في باريس يوم السبت الماضي، ولم تتمكن من مقاومة التقاط صورة لها أمام برج إيفيل والتألق بإطلالة خلابة لفتت أنظار الجميع.

شاركت بريانكا شوبرا متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" سلسلة صور ولمحات لرحلتها الهادفة، وتألَّقت لذلك اليوم مُرتديةً فستانًا مستوحى من الأرض والطبيعة من توقيع مصمم الأزياء "برابال غورونغ" جاء باللون الأزرق السموي الذي يعبر عن السماء ثم يتحوَّل لأوراق أشجار خضراء.

وكان من بين المعجبين بإطلالتها زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس الذي علَّق بكلمة "واو" مٌرفقة برموز تعبيرية على شكل قلوب.

وشاركت شوبرا مقطع فيديو للنجم البريطاني إلتون جون وهو يؤدي إحدى أغانيه في الحفل الموسيقي في باريس، وعلَّقت: "على مدار الـ 24 ساعة القادمة، سنرى عالم السياسة والموسيقى والنشاط يجتمع مع هدفين ملحين: الدفاع عن الكوكب و هزيمة الفقر".

يذكر أن مهرجان المواطن العالمي يهدف جمع الأموال للقضاء على الجوع العالمي وتوفير احتياجات 41 مليون شخص، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول تغير المناخ وتطعيم العالم ضد فيروس كورونا.