بريانكا شوبرا تشعر بسلبية مجتمعها الآسيوي.. "يسخرون مني ويضغطون عليّ"

اعترفت النجمة "بريانكا شوبرا" بشعورها بمشاعر سلبية من البعض في المجتمع الآسيويّ وذلك خلال مقابلة لها في برنامج Beyond Bollywood.

وسُئلت "بريانكا" عما إذا كانت تشعر بأن معجبيها في جنوب آسيا يحمونها منذ تطوّر حياتها المهنية منذ البداية، فأجابت: "لاحظت الحماية من بعض الناس ولكن هناك البعض الآخر ممن يشعرونني بالسخريّة".

وتابعت "بريانكا" قولها في المقابلة: "لماذا هناك الكثير من السلبية في المجتمع؟ هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص ذوي البشرة السمراء الذين يعملون في مجال الفن والترفيه، ويمكنك أن تعدنا على أصابعك فنحن نحاول خلق المزيد من الفرص لأشخاص مثلنا".

وأضافت "بريانكا": "عندما بدأت العمل في هوليوود أدركت أنه ليس من الطبيعي للناس أن الممثلين من الهند، وبدأت ألاحظ الفرق بين المعجبين الذين يعرفونني ويحمونني من جانب وبين الذين يحبطونني ويسخرون مني من جانب آخر".

وسُئلت "بريانكا" أيضًا عن عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتزام الصمت بشأن القضايا، فقالت: "عليك أن تدرك أن الموقف الذي أجد نفسي فيه هو وضع غير مربح بالنسبة لي".

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