بريانكا شوبرا تفتح مطعمها الهندي.. "رحلة طعام عبر بلدي الرائع"

بريانكا شوبرا مستعدة لترك بصمتها بمغامرة أخرى بعد أن جربت مجالي التمثيل والكتابة.

أعلنت نجمة Sky Is Pink ، البالغة من العمر 38 عامًا، مؤخرًا عن إطلاق مطعمها الجديد Sona في مدينة نيويورك والذي يجلب نكهات الهند الشهية إلى شوارع نيويورك!

وشاركت بريانكا شوبرا الأخبار عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "يسعدني أن أقدم لكم مطعم سونا الجديد في مدينة نيويورك الذي سكبت فيه حبي للطعام الهندي، سونا هو تجسيد للهند الخالدة والنكهات التي نشأت معها ".

وتابعت: "سونا سيفتح في وقت لاحق من هذا الشهر، ولا أطيق الانتظار لرؤيتكم هناك! قائمة لذيذة ومبتكرة تأخذ العملاء في رحلة طعام عبر بلدي الرائع".

لم يكن هذا المسعى ممكناً لولا قيادة صديقي مانيش جويال وديفيد رابين. وأضافت: "شكراً لمصممتنا ميليسا باورز وبقية أعضاء الفريق لتحقيق هذه الرؤية بكل وضوح".

ونشرت شوبرا صورًا تجمعها بزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس من حفل بوجا الذي أقيم خارجًا قبل بدء العمل، وكتبت: "تم التقاط الصورتين الثانية والثالثة في سبتمبر 2019 عندما أدينا حفلة بوجا صغيرة حميمة لمباركة المكان."