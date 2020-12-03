بشرشف مثير مطبوع عليه صورتها.. كيم كارداشيان تروّج لمجموعتها الجديدة!

دائماً ما تكون نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مستعدة بأشياء جديدة لمتابعينها، حيث تروّج لها بطرق مختلفة تلفت النظر.

ونشرت نجمة الواقع صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث ظهرت وهي تستعرض جسدها المثير بشرشف ضيّق وبقصة الباكلس من الأعلى.

والملفت للنظر هو أن الشرشف كان مطبوع بصورة وجهها وبقصة مائلة من الأمام، واتخذت كيم وضعيات عدة للتصوير وهي تضحك وتميل جسدها الذي جاء على شكل ساعة رملية.

ويبدو واضحاً بان جلسة التصوير هذه هي للترويج لمجموعتها الجديدة من خط KKW Beauty والذي أصدرته في أكتوبر في عيد ميلادها.

وعلّقت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً على الصورة: "التقاط الصور لمجموعة عيد ميلادي لقد أحببت هذا اليوم جداً"، وأضافت: "لقد كانت غرفتي مليئة باللون الأورجواني في ذلك اليوم حيث أن هذا اللون المفضّل بالنسبة لي ولهذا أردت ان تحتوي مجموعة عيد ميلادي عليه".

وخلال وقت سابق كانت كيم قد أصدرت مجموعة جديدة من مستحضرات التجميل في عيد ميلادها في اكتوبر وكتبت عبر حسابها الخاص على "انستغرام": "للاحتفال بمرور 40 عاماً اردت إنشاء مجموعة فريدة من المنتجات".

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