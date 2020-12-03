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بشرشف مثير مطبوع عليه صورتها.. كيم كارداشيان تروّج لمجموعتها الجديدة!

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:45
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

دائماً ما تكون نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مستعدة بأشياء جديدة لمتابعينها، حيث تروّج لها بطرق مختلفة تلفت النظر.

ونشرت نجمة الواقع صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث ظهرت وهي تستعرض جسدها المثير بشرشف ضيّق وبقصة الباكلس من الأعلى.

Mood: The 40-year-old social media savant uncliped her clinging dress which turned into a flowing sheet in one shot from her latest birthday collection for the KKW Beauty line which launched in October

والملفت للنظر هو أن الشرشف كان مطبوع بصورة وجهها وبقصة مائلة من الأمام، واتخذت كيم وضعيات عدة للتصوير وهي تضحك وتميل جسدها الذي جاء على شكل ساعة رملية.

Easy enough: Ever the professional, Kim knew all of her right angles as she posed for the spread shared to her 192 million followers

ويبدو واضحاً بان جلسة التصوير هذه هي للترويج لمجموعتها الجديدة من خط KKW Beauty والذي أصدرته في أكتوبر في عيد ميلادها.

Model behavior: Kim Kardashian displayed her hourglass curves while wearing a strapless dress with her own face printed across the front for a new series shared to Instagram on Wednesday morning

وعلّقت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً على الصورة: "التقاط الصور لمجموعة عيد ميلادي لقد أحببت هذا اليوم جداً"، وأضافت: "لقد كانت غرفتي مليئة باللون الأورجواني في ذلك اليوم حيث أن هذا اللون المفضّل بالنسبة لي ولهذا أردت ان تحتوي مجموعة عيد ميلادي عليه".

وخلال وقت سابق كانت كيم قد أصدرت مجموعة جديدة من مستحضرات التجميل في عيد ميلادها في اكتوبر وكتبت عبر حسابها الخاص على "انستغرام": "للاحتفال بمرور 40 عاماً اردت إنشاء مجموعة فريدة من المنتجات".

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