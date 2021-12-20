بطل مسلسل Squid Game يعترف "شعرنا بالخوف الحقيقي في تصوير الجسر الزجاجي"

أصدرت منصة نيتفليكس مقطع فيديو يتضمن تفاصيل كواليس مونتاج مسلسل Squid Game وأبرز الفيديو التقنيات التي تم استخدامها في التصوير.

خلفيات المسلسل

عرض الفيديو استخدام تقنية CGI بما في ذلك الجرذ الذي استخدم عندما كانت النجم جانغ هو يون تزحف عبر فتحات التهوية وتتصدى الجسر الزجاجي.

كما تضمن الفيديو الجزيرة التي صوّر فيها المسلسل والدرج الشبيه بالمتاهة واستخدم فيها تقنية CGI.

أسرار تكشف في الفيديو

من ضمن الأسرار التي كشفت في تفاصيل مسلسل "لعبة الحبّار" أن في اللعبة الخامسة استُخدم زجاج حقيقي وصرّح جانغ هو: "لقد كان التصوير مرعباً جداً".

وتابع جانغ: "لقد قدّر بأن الجسر علّق بحوالي متر واحد فوق الأرض"، أما المخرج فقد قال: "مجرّد 1.5 متر جعلنا ان نخاف، فالزجاج جعل الممثلين متوترين وهذا المطلوب".

وأكمل المخرج: "لقد لاحظنا التوتر الجسدي عليهم وكانوا يقفزون من فوق جسر عالي كانت لعبة حقيقية وظهروا بالخوف الحقيقي مما أظهر هذا الشيء واقعي".

نبذة عن مسلسل "لعبة الحبّار"

تفوّق مسلسل لعبة الحبّار على العديد من الأعمال التي عُرضت حيث حطّم الرقم القياسي بنسبة عدد المشاهدات ويدور قصته حول أشخاص يتلقون دعوة غامضة للمشاركة في لعبة والحصول على الملايين من الدولارات، وتحتوي المسابقة على العديد من ألعاب الأطفال والخاسر يقتل.