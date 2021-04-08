بعد أسبوعين من ولادة طفلتها.. هيلاري داف تشارك لقطة لطيفة لها "اللزجة أصبح عمرها أسبوعين"

رحّبت الممثلة والمغنية الأمريكية "هيلاري داف" بطفلتها الثالثة "ماي جايمس" قبل أسبوعين عن طريق الولادة في المنزل، حيث نشرت صورة بالأبيض والأسود وهي بحوض الماء للولادة.

وبالرغم من جمال الصورة، إلا أن "هيلاري" كشفت في وقت سابق بأنها عانت من ألم المخاض ووصفت الشعور بأنه مؤلم للغاية.

وتوجّهت "هيلاري" إلى حسابها على "انستغرام" لمشاركة صورة لوجه طفلتها بلقطة لطيفة عن قرب ووصفتها بأنها "لزجة لطيفة أصبح عمرها أسبوعين".

وفي صورة أخرى، ظهرت الطفلة وهي ترتدي بلوزة باكلس بينما كانت الطفلة نائمة على صدرها، وقد اشارت إليها سابقاً باسم Mae Mae في لقطة أخرى.

وكانت "هيلاري" خلال وقت سابق في ولاداتها السابقة قد عانت في فترة حمل وولادة ابنها "لوكا"، وبالرغم من ذلك قالت حينها: "سأفعل ذلك مرة أخرى".

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