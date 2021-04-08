  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بعد أسبوعين من ولادة طفلتها.. هيلاري داف تشارك لقطة لطيفة لها "اللزجة أصبح عمرها أسبوعين"

بعد أسبوعين من ولادة طفلتها.. هيلاري داف تشارك لقطة لطيفة لها "اللزجة أصبح عمرها أسبوعين"

منشور 08 نيسان / أبريل 2021 - 07:36
هيلاري داف
هيلاري داف

رحّبت الممثلة والمغنية الأمريكية "هيلاري داف" بطفلتها الثالثة "ماي جايمس" قبل أسبوعين عن طريق الولادة في المنزل، حيث نشرت صورة بالأبيض والأسود وهي بحوض الماء للولادة.

Joyous announcement: The Disney channel vet confirmed she had welcomed a third child on Instagram while sharing a photo from her birthing pool; pictured March 24

وبالرغم من جمال الصورة، إلا أن "هيلاري" كشفت في وقت سابق بأنها عانت من ألم المخاض ووصفت الشعور بأنه مؤلم للغاية.

وتوجّهت "هيلاري" إلى حسابها على "انستغرام" لمشاركة صورة لوجه طفلتها بلقطة لطيفة عن قرب ووصفتها بأنها "لزجة لطيفة أصبح عمرها أسبوعين".

Two weeks of life: Hilary Duff, 33, shares a sweet snap of her newborn daughter Mae James to mark two weeks of life as she sweetly dubs her her 'little goo'

وفي صورة أخرى، ظهرت الطفلة وهي ترتدي بلوزة باكلس بينما كانت الطفلة نائمة على صدرها، وقد اشارت إليها سابقاً باسم Mae Mae في لقطة أخرى.

وكانت "هيلاري" خلال وقت سابق في ولاداتها السابقة قد عانت في فترة حمل وولادة ابنها "لوكا"، وبالرغم من ذلك قالت حينها: "سأفعل ذلك مرة أخرى".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:هيلاري دافاخبار المشاهيرحمل المشاهيرعلاقات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...