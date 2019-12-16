بعد اختفائها.. أماندا بينيز ليست تائهة أو مفقودة

بعد خروج الممثلة الأمريكية أماندا بينيز من ما يسمى المنازل الرصينة وهي مبان توفر مساكن آمنة وظروف معيشية داعمة ومُنظَّمة للأشخاص الذين يخرجون من برامج إعادة التأهيل بسبب المشكلات العقلية والنفسية وإدمان العقاقير المخدرة؛ اندلعت شائعات بأنها ضائعة أو مفقوده.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن صحيفة "يو إس ويكلي" فإن أماندا بينيز 33 عامًا، ليست في عداد المفقودين كما ورد سابقًا ولكنها غادرت المنازل الرصينة بعد فحصها ولم تهرب منها كما أشيع عنها، ووالديها يعرفان أين هي الآن.



والجدير بذكره أن مغادرة تلك المنازل أمر غير مألوف في حالة الأشخاص الذين يعانون مع قضايا الصحة العقلية.

في وقت سابق من هذا العام بقيت بينيز، في مصحة عقلية قبل أن تغادر وتنتقل للمنازل الرصينة في شهر يونيو/حزيران وذلك بعد رفع المصحة العقلية قضية ضدها بأنها مدينة لهم باكثر من 2000 دولار مقابل خدماتهم التي قدموها لها.

وبعد عدة اسابيع قليلة من مغادرتها المصحة، شاركت أماندا صورة لها من حفل تخرجها من مدرسة للأزياء تسمى بمعهد الموضة للتصميم والترويج FIDM قد التحقت بها من قبل وكانت تظهر بجانب زميل لها في الدراسة.

انضمت بينيز إلى إنستغرام في شهر سبتمبر لهذا العام ونشرت أحدث صورة شخصية لها وظهرت بشعر أخضر.

تعتبر أماندا بينيز من النجوم الذين دمرتهم الشهرة وأودت بنجاحهم، فعندما ظهرت لأول مرة في بطولة أفلام للمراهقين حققت نجاحات ساحقة مثل فيلم She’s the man في عام 2006 بجانب الممثل تشانينغ تاتوم ثم فيلم Hair spray في عام 2007.



واختارتها مجلة Teen People في عام 2006 من أفضل 25 شخصية تحت سن الـ25 عامًا واحتلت المركز الخامس في قائمة فوربس ضمن المشاهير الأعلى أجرًا تحت سن الـ21 عامًا حيث وصل أجرها ل2.5 مليون دولار.

ولكن بعد ذلك انقلبت حياتها رأسا على عقب ولم تقدم أي دور منذ عام 2010، وتم إلقاء القبض عليها أكثر من مرة وتغريمها بسبب القيادة تحت تأثير الكحول وبسبب تعاطيها للماريجوانا، إلى أن انتهى الأمر بسجنها لمدة 3 سنوات.

وفي عام 2013 بدأت معاركها النفسية والعقلية وتم إدخالها لمستشفى الصحة العقلية بكاليفورنيا بعد أن تسببت في إشعال حريق صغير في نزل شخص غريب لا تعرفه وقامت المحكمة بمنح والدتها الوصاية على كل شئوونها المادية والمعنوية.

اقرأ المزيد عن مشاهير هوليوود في Buzz بالعربي: