بعد الإماراتية أحلام.. الفرقة الكورية BTS تتعاون مع سيا!

ستتعاون النجمة الأمريكية "سيا" مع الفرقة الكورية العالمية BTS في تسجيل أغنية منفردة لألبومهم الجديد الذي يحمل عنوان Map of The Soul: 7 المقرر طرحه في21 فبراير.

ونشرت شركة Big Hit Entertainment، الشركة الإدارية للفرقة الكورية الجنوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" تكشف فيها صورة غلاف الألبوم وقائمة الأغاني التي تتضمن إصدارًا رقميًا فقط من الأغنية المنفردة "ON" التي ستشارك فيها "سيا"، بالإضافة إلى الأغنية المصوَّرة "Louder Than Bombs" التي تتضم المغني الأسترالي "تروي سيفان".

كما يشمل الألبوم أغاني أطلقت مسبقًا من بينها: “Interlude: Shadow”، "Outro: Ego"، و "Black Swan"، بالإضافة إلى أغاني من ألبومهم السابق "Map of the Soul: Persona”.

وكان من المقرر إطلاق الألبوم في الـ7 من شهر يناير الماضي، حيث يعكس التاريخ سبب اختيار الرقم السبعة كعنوان للألبوم، كما يمثل عدد أعضاء الفرقة ومرور سبع سنوات على إنطلاقهم.

ويجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجَّت بخبر تعاون المطربة الإماراتية "أحلام" مع الفرقة الكورية العالمية BTS، فحينما سأل أحد المتابعين النجمة عبر موقع "تويتر" حول حقيقة تواجد تعاون فني بينها وبين الفرقة، أجابت: "أي طبعاً فيه"!.

اي طبعاً فيه 💃🏻💃🏻💃🏻 — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 11, 2020

تعليق أحلام صدم الجمهور، إذ إستغرب كيف سيكون هذا التعاون وما هو نوعه، لا سيما بانهم من مدرستان موسيقتان مختلفتان كليًا.