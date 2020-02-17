بعد الإماراتية أحلام.. الفرقة الكورية BTS تتعاون مع سيا!

ستتعاون النجمة الأمريكية "سيا" مع الفرقة الكورية العالمية BTS في تسجيل أغنية منفردة لألبومهم الجديد الذي يحمل عنوان Map of The Soul: 7 المقرر طرحه في21 فبراير.
ونشرت شركة Big Hit Entertainment، الشركة الإدارية للفرقة الكورية الجنوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" تكشف فيها صورة غلاف الألبوم وقائمة الأغاني التي تتضمن إصدارًا رقميًا فقط من الأغنية المنفردة "ON" التي ستشارك فيها "سيا"، بالإضافة إلى الأغنية المصوَّرة "Louder Than Bombs" التي تتضم المغني الأسترالي "تروي سيفان".
#BTS #방탄소년단 #MAP_OF_THE_SOUL_7 Tracklist pic.twitter.com/omE98N2pZD— BigHit Entertainment (@BigHitEnt) February 16, 2020
كما يشمل الألبوم أغاني أطلقت مسبقًا من بينها: “Interlude: Shadow”، "Outro: Ego"، و "Black Swan"، بالإضافة إلى أغاني من ألبومهم السابق "Map of the Soul: Persona”.
وكان من المقرر إطلاق الألبوم في الـ7 من شهر يناير الماضي، حيث يعكس التاريخ سبب اختيار الرقم السبعة كعنوان للألبوم، كما يمثل عدد أعضاء الفرقة ومرور سبع سنوات على إنطلاقهم.
ويجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجَّت بخبر تعاون المطربة الإماراتية "أحلام" مع الفرقة الكورية العالمية BTS، فحينما سأل أحد المتابعين النجمة عبر موقع "تويتر" حول حقيقة تواجد تعاون فني بينها وبين الفرقة، أجابت: "أي طبعاً فيه"!.
اي طبعاً فيه 💃🏻💃🏻💃🏻— A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 11, 2020
تعليق أحلام صدم الجمهور، إذ إستغرب كيف سيكون هذا التعاون وما هو نوعه، لا سيما بانهم من مدرستان موسيقتان مختلفتان كليًا.
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