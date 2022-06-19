بعد الاطمئنان على ابنه.. كيفانش تاتليتوغ إلى اميركا لمقابلة بيرين سات

هيا حازم

أعلن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ عن ولادة ابنه الأول من زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر قبل أشهر قليلة، حيث تصدّر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد أن التقطت عدسات الكاميرا أول اطلالة لابنه

ويبدو واضحاً بأن كيفانش قد قضى وقت طويل برفقة زوجته وطفله حيث شوهدت العائلة الصغيرة وهي تستمتع باشعة الشمس على شواطىء بادروم وتم التقاط العديد من الصور التي لم تكشف بشكل واضح عن ملامح الطفل

كيفانش تاتليتوغ يجتمع مع بيرين سات للمرة الثانية

ويستعد النجم التركي في الوقت الحالي لترك عائلته الصغيرة والتوّجه إلى الولايات المتحدة الامريكية وذلك لتصوير فيلمه السينمائي الجديد والذي لم يعلن أي شيء حول تفاصيله.

وخلال المقابلة الصحفية الأخيرة للنجم التركي رفض التصريح عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل والذي من المفروض ان يجمعه بالنجمة التركية "بيرين سات" وسيعرض على منصة "نيتفليكس" العالمية.

وسيجمع هذا العمل النجم التركي بالفنانة بيرين سات للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل العشق الممنوع والذي كان قد شارك فيه الثنائي وحقق نجاحًا كبيرًا في تركيا والعالم وفي الوطن العربي بشكل خاص

قصة مسلسل العشق الممنوع

جسد كيفانش في المسلسل شخصية مهند الذي يرتبط بنهال "هازال كايا" الا انه يقع في حب زوجة عمه والتي تكون زوجة والد خطيبته واسمها سمر وتجسد دورها الفنانة بيرين سات ويعاني الثنائي من قصة الحب هذه وتقرر في النهاية سمر انهاء حياتها لعدم تخلصها من مشاعرها

كيفانش تاتليتوغ وأخر أعماله

كان النجم كيفانش تاتليتوغ قد أصدر مسلسل قصير درامي تحت عنوان "الغوّاصة" على منصة نيتفليكس خلال الفترة الأخيرة ولاقى المسلسل نجاح كبير.

وأخذ فترة من الراحة بعد ولادة طفله الأول الصغير من زوجته باشاك ليعود الآن لاكمال مسيرته المهنية في الفيلم السينمائي القادم بمشاركة بيرين سات، بالإضافة إلى انه سيعود لمواصلة قراءة السيناريوهات المعروضة ليختار أفضل مسلسل للمشاركة فيه في المسلسل الدرامي.

وكان كيفانش قد تصدّر اسمه في الفترة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد الكشف عن قيمة الهدايا التي قدّمها لطفله الصغير بالاضافة إلى الصورة المتداولة للطفل.