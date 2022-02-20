بعد السخرية من الامير جورج.. توقّيف مسلسل The Prince

أثار المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير The Prince انتقادات كبيرة وتعرض لهجوم كبير وذلك بعد سخرية المسلسل من العائلة المالكة وخاصة من الأمير جورج ابن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

تفاصيل الغاء المسلسل الأمريكي

أعلن المسؤول عن المسلسل الأمريكي ومنصة HBO الشهيرة بأن المسلسل التلفزيوني سيلغى من العرض ولن يستمر للموسم الثاني، وذلك حسب مجلة الديلي ميل البريطانية التي نقلت الخبر.

وظهر الأمير جورج في المسلسل بشخصية الطفل المتسلّط والجدّي طوال الوقت، كما انه ينظر بنظرة سوداوية لعائلته ويكرههم، ويرتدي افخم الملابس التي لا تليق به وهو ما اعتبره البعض اهانة مرفوضة من قبل العمل للامير جورج

ويذكر بأن المسلسل من بطولة النجم العالمي الشهير أورلاندو بلوم الذي جسد شخصية الأمير هاري ووصلت تكلفة المسلسل حوالي خمسة ملايين جنيه أسترليني

مدرسة الامير جورج

يدرس الأمير جورج والأميرة شارلوت في مدرسة توماس باترسي في لندن وتقع على مسافة قريبة من قصر كينغستون حيث تقيم عائلة كامبريدج.

وتركّز المدرسة على توفير بيئة دراسية مثالية لطلابها حيث انها تركّز وبشدة على اللطف وتشجيع التلاميذ.

والأمير جورج هو الابن الاكبر للأمير ويليام نجل الأميرة الراحلة ديانا وزوجته دوقة كامبرديج كيت ميدلتون، ولهم ايضا ابنة تدعى شارولت وابن صغير يدعى لويس، وتحدث ويليام في وقت سابق عن اطفاله كاشفًا انهم مثل جميع الاطفال يملكون طاقة عالية