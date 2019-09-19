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بعد نجاح A Star Is Born المذهل.. ليدي غاغا على موعد مع بطولة فيلم موسيقي جديد

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:30
ليدي غاغا
ليدي غاغا

قررت شركة Warner Bros الاستمرار في التعاقد مع النجمة "ليدي غاغا" وذلك نظراً لنجاح فيلمها الأخير A Star Is Born وترّشحه لجائزة الأوسكار.

وكشف تقرير جديد صادر عن صحيفة  US Weekly بأن النجمة العالمية قد عُرض عليها دورٌ في فيلم   Little Shop of Horrors وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة، إلا أن التقرير زعم بأنها مرشحة لدور أودري التي تعمل في متجر الزهور.

وأضاف التقرير: "إنها مهتمة جداً بالاستمرار في التمثيل"، على الرغم من عدم وجود إشارة تدل على أن غاغا تخطط لدور في الفيلم.

الفيلم هو عبارة عن أحداث تدور في إطار خيال علمي موسيقي كوميدي أنتج عام 1986، لتعلن شركة وارنر عن إعادة تمثيله وإصداره في عام 2016، لكنه عقب الإعلان لم تطرأ أي تطورات أخرى على إعادة إنتاج الفيلم.

ولن يكون من المفاجئ أن تعيد شركة وارنر اختيار ليدي غاغا خاصةً بعد أدائها المذهل في فيلمها A Star Is Born وذلك لأنها تمتلك مواهب الغناء والتمثيل معاً وهو ما يتطلبه الفيلم.

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