بعد الهجوم الكبير عليها.. ليا ميشيل تعتذر عن تعليقها العنصري

تعرّضت النجمة "ليا ميشيل" لهجوم عنيف بعد إدلائها بتعليقات عنصرية وذلك عقب الحادث المأساوي الذي أدّى إلى وفاة جورج على يد شرطي ابيض البشرة.

وكانت ليا قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" بقولها: "لم تكن هذه الحادثة مقصودة ويجب أن تنتهي"، لترد عليها زميلتها سامنثا ماري: "هل تتذكرين عندما جعلت أول برنامج تلفزيوني لي جحيماً حياً؟".

لينتقل العديد من أصدقاء ميشيل وزملائها لدعم سامنثا والهجوم على ليا فكتبت أليكس نيويل زميلتهما في مسلسل Glee: "سأقول هذا لمرة واحدة عندما يمر أصدقائي بشيء مؤلم سأكون مررت به أنا ايضاً هذا هو الصداقة وإذا لم تستطيعي فهم هذا الشيء فأنت جزء من المشكلة، وأنا أعني هذا الكلام لكلا الجانبين من العملة".

كما أنهت شركة أدوات الطعام HelloFresh صفقة الشراكة معها وعلّقت: "نحن لا نتغاضى عن العنصرية والتمييز من أي نوع ونشعر بخيبة أمل من تصريحات ليا ميشيل الأخيرة".

ويبدو واضحاً أن ليا ميشيل استطاعت التراجع عن تصريحاتها بعد الهجوم الكبير عليها حيث ادّعت أن تغريدتها لم تحكم على الآخرين من خلال خلفيتهم أو لون بشرتهم ومع ذلك اعتذرت عن سلوكها وتعهدت بعدم فعل ذلك مرة أخرى.

وكتبت ليا: "أحد أهم الدروس التي يجب تعلمها خلال الأسابيع الماضية هو أننا نحتاج لتخصيص وقت للاستماع والتعرف على وجهات نظر الآخرين وبالرغم من أنني لا أتذكر أني أدليت ببيان عنصري بالتحديد ولم أحكم على الآخرين من خلال خلفيتهم أو لون بشرتهم وحتى أكون قدورة لطفلي فأنا آسفة للغاية وسأكون أفضل في المستقبل من خلال هذه التجربة".

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