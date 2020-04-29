بعد انتقالهما إلى ماليبو.. ليندسي لوهان تحذّر الأمير هاري وميغان ماركل

انتقل الأمير هاري وميغان ماركل للسكن في ماليبو بعد انفصالهما عن العائلة المالكة واستقرارهما في لوس أنجلوس بآمان، لكن النجمة "ليندسي لوهان" أصدرت تحذير كبير للثنائي الملكي السابق.

وضحكت ليندسي خلال مقابلة لها في برنامج SiriusXM عندما تطرق المذيع إلى موضوع هاري وميغان واعتقادهما بأنهما قد يهربان من المصوّرين بهذه الخطوة.

وكشفت ليندسي بقولها: "الأمير هاري وميغان ماركل يحاولان الهروب من الأضواء والمصوّرين والصحافة ويبدو أنه لم يحافلهم الحظ حيث انتقلوا إلى ماليبو حيث يوجد الكثير من المصوّرين هنا".

وسالها المذيع بعد ذلك: "هل لديك أي نصيحة لهما بشأن انتقالهما للعيش في ماليبو ومحاولة الهروب من المصوّرين؟"، ضحكت قبل أن تجيب: "أعني هل يملكوا خياراً مختلفاً".

ووصفت النجمة كيف أنها تكافح من اجل ممارسة أنشطتها اليومية نتيجة وجود العديد من المصوّرين من حولها في الحي فقالت: "لا يمكنك الذهاب إلى الشاطىء دون أن تكون منتبهاً لنفسك ولا تستطيع ركوب الأمواج ومن الصعب القيام بكل شيء علناً".

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