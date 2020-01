بعد انتهاء Game Of Throne.. رئيس شركة HBO يعلن عن مفاجأة جديدة!

قدّمت شركة HBO معلومات محدّثة عن سلسلة جديدة من Game of Thrones وتحمل اسم House of the Dragon وذلك خلال جولة الشتاء TCA يوم أمس الأربعاء.

وتكشف هذه المعلومات أنها لن تظهر للعلن على الأرجح حتى عام 2022 حيث قال رئيس HBO: "أعتقد أننا سنرى ذلك على الهواء في 2022"، وأضاف: "إن الكتّاب الآن في الغرفة يحاولون صنع القصة على الرغم من انه لم يتم تأكيد أي جدول انتاج حتى الآن.

وخلال حديثه أثنى رئيس الشركة على المؤلف جين غولد مان وذلك لبنائه عالم العرض لكن بما أنه تم إعداده قبل العرض الأصلي للمسلسل فقد تطلب الكثير من الإبداع والإختراع والجهد.

وتابع الرئيس حديثه: "أحد مزايا House of the Dragon هو وجود نص من جورج غولدن وكان هناك المزيد من خارطة الطريق"، وتابع: "واجهت مجموعة غولدن تحديات كبيرة فيما يتعلق بإقامة عالم لكنني أعتقد أنها تعاملت بشكل جميل".

وقدّمت HBO طلباً مباشراً لسلسلة House of the Dragon والذي كان في البداية أحد المشروعات الخمسة الذي يقوم بتطويرها.

وهذه القصة الجديدة كتبها المؤلف كولوني ريان وسيكون عرض المسلسل في أحداث قبل 300 عام مع توضيح كيفية صعود House Targaryen وتنينهم إلى السلطة.

