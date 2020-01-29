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بعد انسحابها من مسلسل KUWTK.. كورتني كارداشيان تهرب مع أطفالها لهذا المكان!

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2020 - 06:30
كورتني كارداشيان
كورتني كارداشيان

قررت نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" الابتعاد عن تصوير المسلسل الواقعي KUWTK للتركيز على عائلتها فقط.

ويبدو أنها تعمل على تنفيذ ا خططت له تماماً حيث أنها ابتعدت عن لوس انجلوس لبعض الوقت للاستمتاع برحلة إلى ولاية أيداهو برفقة طفليها بينيلوب وراين.

Family time: Kourtney Kardashian appears to be enjoying some family time as she recently got away from Los Angeles for a bit

ونشرت كورتني عبر حسابها الخاص على انستغرام مجموعة من الصور السيلفي التي التقطتها في الرحلة حيث ظهرت في صورة مع ابنتها وهما يرتديان معاطف ضخمة دافئة وفي لقطة أخرى وهي ترتدي بلوزة رمادية مطبوع عليها كلمة Lucky مع قبعة سوداء.

Film buff: The 40-year-old posted several selfies from the trip, captioned with a Gus Van Sant reference: 'My own Private Idaho'

كما كانت هناك لقطات مذهلة للطبيعة هناك والتي تضمنت تلال مغطاة بالصنوبر وبحيرة كبيرة حيث تمتعت الأسرة بالهواء الجميل مع إشعال النار أثناء مشاهدة غروب الشمس.

وخلال وقت سابق كانت كورتني قد قررت الانسحاب من مسلسل الواقعي وذلك للتفرذغ كدورها كأم ولتوفير طاقتها لأطفالها، إلا أنها ستعود في العام المقبل.

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