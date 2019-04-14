بعد انفصالها رسميًا عن براد.. هل ندمت أنجلينا على طلبها الطلاق؟

بعد علاقة دامت أكثر من 8 سنوات، تخللها حب وزواج وستة أطفال، أصبحت الممثلة "أنجلينا جولي" و النجم "براد بيت" منفصلين رسمياً، وذلك بعد أن تقدمت بطلب الطلاق من النجم عام 2016.

ووفقاً لمصدر من المحكمة، صدر قرار يوم الجمعة بخصوص طلاقهما لينفصلا بشكل رسمي مع إقرار الحالة الاجتماعية لكل منهما كـ "أعزب وعزباء"، وتم الكشف عن وثائق المحكمة التي تبين أن القاضي حكم في انفصالهما، بانتظار وضع اللمسات الأخيرة على القضية، والتي تتعلق بجوانب معينة مثل حضانة الأطفال، والممتلكات والتي يجب معالجتها وحلها، والذي يبدو أنه لن يكون في وقت قريب، حيث وضع القاضي القرار بتاريخ 31 ديسمبر القادم.

ويأتي ذلك بعد أن زعمت مصادر قريبة هذا الاسبوع، عن رغبة أنجلينا بالعودة إلى زوجها وذلك بمحاولتها تأجيل عملية الطلاق، إلا أنه أُسقط في يدها. وصرّح المصدر "إن جولي ترغب في تكوين عائلة مرة أخرى، ولايبدو أنها قادرة على المضي قدماً، وهذا هو السبب الذي جعل الامر صعباً على براد"، وأضاف المصدر: "إن براد ليس مهتماً بالعودة، لكنه يريد الحفاظ على علاقة ودية مع زوجته السابقة من أجل الأطفال".

وخلال وقت سابق، شوهد الثنائي المنفصل وهما يلتقيان معاً في مكتب المحاماة في بيفرلي هيلز أثناء عملهما على تفاصيل الطلاق، على الرغم من استمرارهما في استخدام المحكّم الذي أقرته المحكمة للعمل على حل خلافاتهما.

ومن الجدير بالذكر أن أنجلينا جولي وبراد بيت التقيا أثناء تصوير فيلمهما Mr And Mrs Smith، وتزوجا في عام 2014 في فرنسا، ليعلنا عن نيتهما الطلاق بعد سنتين فقط، ومن حينها وهما يتفاوضان مراراً حول حضانة أطفالهما الستة، بالإضافة إلى شئون أموالهما وممتلكاتهما.

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