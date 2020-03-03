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بعد انفصالها عن رافيرتي لو.. ريتا أورا تحضّر لمفاجأة جديدة!

منشور 03 آذار / مارس 2020 - 01:00
رافيرتي لو وريتا أورا
رافيرتي لو وريتا أورا

انفصلت النجمة "ريتا أورا" عن حبيبها النجم رافيرتي لو في الشهر الماضي وذلك بعد ثلاثة اشهر من المواعدة عقب بدء علاقتهما الرومانسية في تصوير الفيلم الجديد Oliver Twist في نسخته المحدّثة.

ويبدو أن ريتا لم تنتظر طويلاً حتى تتجاوز مرحلة انفصالها وتدخل مجال العمل بقوة إذ شوهدت في لوس انجلوس برفقة صديقها مؤلف الأغاني ماكس جورج.

Pals: Rita Ora, 29, looked like she has put her split from Rafferty Law behind her as she recently soaked up the sun in Los Angeles where she reunited with singer Max George, 31

ونشر ماكس صورةً له مع ريتا وهي ترتدي بلوزة باللون الأخضر بينما كانت تضع قبعة على رأسها مطابقة لما يضعها ماكس بينما كانت تضع يدها على كتفه وقد بدت في حالة معنوية عالية.

ويبدو واضحاً من الصورة وتعليق ماكس أن هناك عمل جديد سيصدر بالتعاون مع ريتا حيث قال: "أحب العمل مع ريتا في هذا اليوم.. لقد صنعتي يومي".

ومن الجدير بذكر أن ريتا ورافيرتي قد انفصلا بسبب جدول أعمال ريتا المزدحم والتي يتطلب عليها السفر دائماً مما منع تقدّم علاقتهما فصرّح المصدر: "لقد اقتربا من بعضهما البعض في العمل ولكن بسبب قضاء ريتا وقتاً طويلاً خارج البلاد كانا لا يتحدثان كثيراً مما جعل العلاقة باردة".

Project: Max teased that he and Rita have an upcoming project together as he shared a snap of the pair and wrote: 'Loved working with this one today @ritaora... you smashed it!'

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