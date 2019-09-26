بعد انفصالها عن كيتيلين.. مايلي سايريس تنشر صورتها بالهوت شورت ومتابعينها يشعرون بالقلق

شعر جمهور النجمة "مايلي سايريس" بقلق كبير نحو محبوبتهم بعد أن نشرت مجموعة كبيرة من الصور التي تبدو فيها نحيلة جداً عبر حسابها على إنستغرام.

كانت مايلي ترتدي توب أسود مع هوت شورت جينز، حيث بدت نحيلة جداً في الصورة كما ظهر عظام معدتها من وزنها الخفيف، ونسّقت معه قبعة سوداء وحذاء رياضي أبيض، وهي في كهف Antelope في صحراء أريزونا.

وكانت مايلي تتمتع بمناظر وعلّقت على الصورة: "لكن إذا نظرت عن كثب يمكنك أن ترى ذلك في عيني هذه الفتاة ستجد دائماً طريقها"، إلا أن المستخدمين سارعوا إلى ملاحظة النحافة وانتقلوا إلى التعليقات.

وكتب أحد المتابعين: "أنا أحبك لكن جسدك يبدو كجسدي عندما ذهبت لطبيب لأني أعاني فقدان شهية، آمل أن تكوني بخير".

ويأتي مظهرها هذا بعد انفصالها عن زوجها ليام همسورث تلاها انفصالها عن صديقتها الجديدة كيتلين كارتر، وحسب مصادر قريبة فإن مايلي تتطلع إلى العزلة بعد إنهاء امورها مع كيتيلين.

ويشار إلى أن مايلي انفصلت عن ليام مبررة الأسباب رغبتها في التركيز على نفسها، إلا أنها دخلت بشكل مفاجيء وسريع بعلاقة مع كيتيلين، إلا أن هذه العلاقة انتهت بعد شهرين فقط.

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