بعد ان ارتدته مادونا.. فستان مارلين مونرو الوردي في المزاد العلني

كشفت الكثير من المواقع العالمية أن فستان النجمة الراحلة الايقونة مارلين مونرو سيعرض مع مجموعة من الأشياء الأخرى في مزاد للتذكارات الموسيقية في كاليفورنيا.

فستان مارلين مونرو

وكانت قد ارتدت نجمة البوب الشهيرة "مادونا" فستان مارلين مونرو الوردي في الفيديو الموسيقي لأغنية "فتاة مادية" الذي عرض في عام 1984، حيث سيعرض الفستان مع قفازات وأساور مصنوعة من حجر الراين كانت قد ظهرت فيهم الفنانة الراحلة في وقت سابق وتحديدًا في الفيديو الخاص بالاغنية

وسيعرض الفستان للبيع مقابل مبلغ ما بين 100 ألف و 200 ألف دولار وذلك عند عرضها كجزء من ايقونات الموسيقى في مزادات جوليان الشهيرة.

الأشياء الموسيقية المعروضة في المزاد

كما ستعرض في المزاد العلني مجموعة الطبول التي استخدمها فريق البيتلز الشهير والذي ي حظى بشعبية كبيرة في العالم، وسيوجد في المزاد المميز هذا والخاص بالمقتنيات النادرة كلمات اغنية "طريق المجد" المكتوبة بخط اليد للفنان العالمي بروس سبرينغستين.

بالإضافة إلى القميص الذي ارتداه على غلاف ألبوم (سليبري هوين ويت) لفرقة بون جوفي الشهيره

ومن المعروف ان مارلين مونرو هي ايقونة في الجمال والموضة ما زالت معروفة الى يومنا الحالي نظرًا للشهرة الكبيرة التي تتمتع بها، والجمال الخارق الذي امتازت به ووصفت بانها نجمة اغراء

وتحولت مارلين مونرو الى قدوة في عالم الغناء وحاول العديد من الاشخاص تقليد اسلوبها وطريقتها في اللبس والغناء