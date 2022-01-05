بعد تجاهل كيم كارداشيان له.. كانيه ويست يواعد جوليا فوكس

بدأ المغني كانيه ويست بالاعتياد على فكرة انفصاله عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حيث بدأ بعيش حياته الخاصة والبدء بعلاقات جديدة.

كانيه ويست يواعد جوليا فوكس

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة حصرية للنجم كانيه ويست وهو في موعد رومانسي مع النجمة جوليا فوكس والتي تصغره بسبعة أعوام.

وبدا على الثنائي الرومانسي السعادة والراحة وهما يتناولان طعام العشاء في مطعم في ميامي وعلى ضوء الشموع.

ليست المرة الأولى التي يواعد فيها كانيه بعد انفصاله عن كيم

واعد كانيه ويست العديد من الفتيات منذ انفصاله عن زوجته كيم كارداشيان حيث ارتبط في البداية بعارضة أزياء تدعى فينيتريا وتصغره بـ 22 عاماً.

ثم أثيرت شائعات بعد ذلك بمواعدته لعارضة الأزياء أريانا شايك ولكنهما انفصلا بعد ثلاثة شهور من ذلك، ليبدأ الآن بمواعدته لجوليا فوكس على أمل أن تستمر علاقتهما.

علاقة كانيه ويست وكيم كارداشيان

أعلنت كيم كارداشيان قبل عدة أشهر عن نيتها الطلاق من ززوجها كانيه ويست بعد سبع سنوات من الزواج ولم تتراجع كيم عن قرارها بالرغم من محاولات كانيه العلنية للاعتذار منها وطلبه بالعودة للمنزل.

لكن كيم قررت شق طريقها بعيداً عنه وبدأت بمواعدة النجم بيت ديفيدسون دون أن تفكر ابداً بالعودة لكانيه ويست.