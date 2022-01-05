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بعد تجاهل كيم كارداشيان له.. كانيه ويست يواعد جوليا فوكس

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:08
كانيه ويست وجوليا فوكس
كانيه ويتس وجوليا فوكس

بدأ المغني كانيه ويست بالاعتياد على فكرة انفصاله عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" حيث بدأ بعيش حياته الخاصة والبدء بعلاقات جديدة.

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كانيه ويست يواعد جوليا فوكس

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة حصرية للنجم كانيه ويست وهو في موعد رومانسي مع النجمة جوليا فوكس والتي تصغره بسبعة أعوام.

وبدا على الثنائي الرومانسي السعادة والراحة وهما يتناولان طعام العشاء في مطعم في ميامي وعلى ضوء الشموع.

بعد تجاهل كيم كارداشيان له.. كانيي ويست يواعد الممثلة جوليا فوكس | خبر | في الفن

Kanye West heads to Broadway with girlfriend Julia Fox

ليست المرة الأولى التي يواعد فيها كانيه بعد انفصاله عن كيم

واعد كانيه ويست العديد من الفتيات منذ انفصاله عن زوجته كيم كارداشيان حيث ارتبط في البداية بعارضة أزياء تدعى فينيتريا وتصغره بـ 22 عاماً.

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ثم أثيرت شائعات بعد ذلك بمواعدته لعارضة الأزياء أريانا شايك ولكنهما انفصلا بعد ثلاثة شهور من ذلك، ليبدأ الآن بمواعدته لجوليا فوكس على أمل أن تستمر علاقتهما.

علاقة كانيه ويست وكيم كارداشيان

أعلنت كيم كارداشيان قبل عدة أشهر عن نيتها الطلاق من ززوجها كانيه ويست بعد سبع سنوات من الزواج ولم تتراجع كيم عن قرارها بالرغم من محاولات كانيه العلنية للاعتذار منها وطلبه بالعودة للمنزل.

لكن كيم قررت شق طريقها بعيداً عنه وبدأت بمواعدة النجم بيت ديفيدسون دون أن تفكر ابداً بالعودة لكانيه ويست.

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