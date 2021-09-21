بعد تحقيقها رقم قياسي.. عضوة فرقة "بلاك بينك" تشوق متابعيها لأغنيتها المنفردة الجديدة

أعلنت عضوة فرقة " بلاك بينك " الكورية الجنوبية عن موعد طرح فيديو مصور لأحدث أغانيها المنفردة بعنوان "Money" التي تعد إحدى أغاني ألبومها القصير المنفرد الأول "LALISA".

شاركت ليسا متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة للبوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة تظهر فيه بظفائر حمراء اللون طويلة وملابس بنية، بينما رسمت عينيها معيون القطة بالأسود الداكن، وأعلنت أن موعد طرح الفيديو المصوَّر عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتبيو" بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وقد حققت أغنية ليسا بعنوان LALISA نجاحًا ساحقًا وحصدت أكثر من 186 مليون مشاهدة منذ طرحها، كما تمكنت من كسر حاجز الـ100 مليون مشاهد في غضون يومين وساعة تقريبًا مما يجعلها أسرع فنان منفرد يحقق هذا الإنجاز في العالم؛ وبذلك تغلبت على المغني PSY الذي حصد 100 مليون مشاهدة في يومين و 8 ساعات.

وتعتبر ليسا النجمة الثالثة في فرقة "بلاك بينك" التي تظهر كفنانة منفردة بعد كل من جيني وروز.