بعد تخليها عن عملها من أجل عائلتها.. سارة جيلبرت تعيش أسوأ أيامها!

انفصلت النجمة "سارة جيلبيرت" عن زوجتها ليندا بيري وذلك بعد زواج دام لمدة ست سنوات، حيث تزوجتا في عام 2014 وتشاركا في ابنهما بالتبني رودس إميليو جيلبرت بيري والبالغ من العمر 4 سنوات.

وقدّمت سارة أوراق الطلاق للمحكمة في لوس أنجلوس يوم أمس الجمعة وذلك لفصل قانوني مع أطفال قاصرين، ووفقاً لما ذكره موقع TMZ الإخباري فإنها أدرجت تاريخ الانفصال في 13 أغسطس ولم تطلب إعالة الطفل لنفسها أو لليندا.

ويأتي انفصال سارة هذا بعدما أعلنت في نهاية الموسم من برنامج الحوارات The Talk الذي أنشأته بنفسها على قناة CBS عن استقالتها من البرنامج وذلك لتقضي المزيد من الوقت مع العائلة.

وصرّحت سارة حول هذا الموضوع: "لقد كانت خطوة استقالتي صحيحة في هذا الوقت من حياتي حيث أنه لا يوجد هناك وقت كافي لقضائه مع أطفالي، فأنا لا أريد أن يعاني عملي أو عائلتي".

أما بيري فقالت عن زوجتها في ذلك الوقت: "هي إنسانة حقيقية ملهمة للغاية وتحاول دائماً النهوض بنفسها والجميع من حولها".

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