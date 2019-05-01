بعد تسريب فيديو وهي ترقص عارية..بريتني في سيارة برفقة رجل مجهول (صور)

أطلق محبو النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" هاشتاغ #FreeBritney عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لإطلاق سراحها وتحريرها من المصحة العقلية، فهم يعتقدون أنها أُجبرت على التواجد هناك ضد إرادتها.

خرجت "بريتني" من المصحة العقلية الأسبوع الماضي بعد علاج دام 30 يومًا، وبدا أنها تحاول مواصلة حياتها بشكل طبيعي، حيث شوهد داخل سيارة دفع رباعي بيضاء من نوع مرسيدس جي وانغ في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم أمس الثلاثاء، فجلست خلف مقود وصديقها مجهول الهوية إلى جانبها، بينما انهمكت بالحديث عبر الهاتف.







وفي وقت سابق، سُرِّبت فيدوهات غريبة للنجمة وهي ترقص عارية داخل قفص حديدي، وأشار المخرج "ديفيد لاتشابيل" أن المقطع مأخوذ من فيديو كليب عملا عليه عام 2016 ، لكنه امتنع عن عرضه للجمهور لأن " بريتني" لم يعجبها الفيديو ولا الأغنية، لكنها أصرت على تصويرها داخل القفص، حيث قال: "في ذلك الوقت لم أفهم لماذا تريد أن يتم تصويرها في القفص؟ في البداية كنت أتخيل أن أصورها كأنها نمر، لكنها أرادت أن يتم تصويرها مثل قطة أكثر خجلاً".

يجدر الذكر أن حالة "بريتني" تدهورت لعدة أسباب من بينهما صراع والدها مع المرض، وتوقف استجابتها للأدوية التي تتعاطها لعلاج مرضها العقلي.

بدأت معاناة "بريتني"، الأم لصبيين، مع الأمراض العقلية قبل حادثة حلاقة رأسها كاملًا عام 2007، ومنذ ذلك الوقت، لجأت للعلام في مركز إعادة التأهيل في ماليبو.

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