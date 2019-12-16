بعد تعرّضها للهجوم خلال العرض الماضي.. نيكول شيرزينغر بإطلالة ساحرة خلال عرض X Factor: The Grand

عرضت الحلقة النهائية لبرنامج المواهب "X Factor: The Grand" خلال حفل ضخم على قناة ITV يوم أمس الأحد، حيث كانت لجنة الحكم تتكون من النجوم نيكول شوارزينغر وسيمون كويل بالإضافة إلى الضيفة ليونا لويس.

وكانت نجمة العرض النهائي نيكول شوارزينغر قد لفتت الأنظار إليها بإطلالتها الساحرة والتي اختارت فيها ارتداء فستان من الشيفون من مجموعة Georges Hobeika.

وعرضت نيكول الفستان الذي جاء باللونين الوردي والأسود كما كان هناك قطع من القماش المتدلية من أعلى الكتف وجهة الأكمام والذي تزيّن بفتحة ممتدة على طول الفخذ وذيل طويل كما نسّقه مع حذاء فضي بكعب عالي.

ويأتي ظهورها هذا بعد تعرّضها لهجوم كبير عقب أدائها الغنائي على مسرح X Factor: Celebrity مع فرقة Pussycat Dolls.

فقد انتقد المتابعين إطلالة فتيات الفرقة والتي كانت تتكون من لانجوري أسود فاضح تكوّن من بكيني جلدي وقماش شفاف فوقه حيث ذهل الجمهور عندما شاهدوهم وهن يرقصن بطريقة مثيرة على خشبة المسرح بهذه الملابس.

ولجأ الناس إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم فقال أحدهم: "لا يوجد شيء أقبح من الإباحية لتهيئة الجيل القادم من الفتيات"، وأضاف آخر: "هذا يجعلني منزعجاً عند رؤية خمس فتيات يرقصن نصف عاريات على شاشتي".

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