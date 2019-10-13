كاميلا كابيو تعود لحقبة الثورة الفرنسية وتحيي إطلالة ماري أنطوانيت خلال عرض Saturday Night Live

كان عام النجمة "كاميلا كابيو" حافلاً بالأحداث المهنية الناجحة فبعد نجاح أغنيتها Señorita التي أدتها مع النجم شون مينديز، والإشاعات التي لاحقت الثنائي حول علاقتهما الرومانسية، تستعد الآن لإصدار ألبومها التالي.

وظهرت كاميلا في برنامج Saturday Night Live حيث غنّت أحدث أغنية فردية لها وهي Cry For Me خلال عرض مستوحى من الثورة الفرنسية.

فعادت كاميلا بإطلالتها إلى الزمن الماضي فبدت كأنها ماري أنطوانيت بنفس تسريحة الشعر المجدّل والمرتفع من الأمام، كما أنها ارتدت فستان ضخم باللونين الأحمر والبيج، وأكمام الدانتيل العريضة، بالإضافة إلى أنها تزيّنت بعقد كبير من اللولو.

وخلال وقت سابق أعادت كاميلا ظهورها مرةً أخرى لأداء أغنيتها الثانية Easy إلا أنها هذه المرة اختارت إطلالة مثيرة جداً وهي ترتدي فستان من الساتان الأبيض والمزيّن بفتحات جانبية على طول الفخذ وفتحة كبيرة جهة الصدر، كما وضعت عقد أسود سميك حول عنقها.

ويشار إلى أن كاميلا قد انفصلت عن حبيبها ماثيو هاسي بعد علاقة دامت سنة ونصف حيث جاء انفصالها هذا عقب انتشار الشائعات التي تشير إلى وجود علاقة بين كاميلا وشون بعد تعاونهما الأخير في الأغنية.

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