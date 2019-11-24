إيغي ازاليا تؤجل إصدار ألبومها للمرة الثانية على التوالي.. والجمهور غاضب

استهدف أحد اللصوص قصر النجمة "إيغي أزاليا" في اتلانتا وسرق منه مبلغ 366000 دولار أمريكي حيث سُرقت 19 قطعة من المجوهرات الألماسية والساعات الفاخرة.

وأدّى هذا الشيء إلى تأجيل إصدار ألبومها الجديد Wicked Lips EP للمرة الثانية على التوالي.

وكان إصدار الألبوم مؤرخ في الأصل في 15 نوفمبر لكن المغنية أجّلت إصداره لمدة أسبوع وذلك بعد فشل مزج مقاطع الصوت في إحدى الأغاني في الوقت المناسب.

وانتقل المعجبين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم فقال أحدهم: "إيغي تؤخر ألبومها مرةً أخرى، وهو أمر غير مبرر لتأخيره مرتين على التوالي"، وأضاف آخر: "لكن لماذا تفاجأنا؟ كان علينا توقّع هذا الشيء التأجيل الثاني، ألا ينبغي أن نكون معتادين على ذلك؟".

ومع ذلك لم يكن تعليقات الجميع سلبية حيث دافع بعض المعجبين عنها بقولهم "إنها مستقلة"، كما أضاف آخر: "كل ما تفعله هي تموّله فمن الواضح أن الأمر سيستغرق وقت أطول".

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