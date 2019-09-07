بعد تعرّضها لهجوم عنيف.. ميغان ماركل تستقل طائرة تجارية لتشّجع سيرينا في نهائي بطولة التنس

سافرت دوقة ساسكس ميغان ماركل في رحلة استمرت لمدة يومين إلى الولايات المتحدة لمشاهدة مباراة صديقتها المقرّبة لاعبة التنس سيرينا ويليامز في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ويعتقد بأن ميغان سافرت بمفردها تاركةً الأمير هاري وطفلها آرتشي البالغ من العمر أربعة أشهر في وندسور لتشجيع صديقتها سيرينا ضد بيانكا أندريسكو.

وانتقلت ميغان عبر طائرة تجارية بعد الهجوم الذي تعرّض له دوقا ساسكس عقب استخدامهما 4 طائرات خاصة خلال 11 يوم من الشهر الماضي.

وتأتي رحلتها هذه بعد حديث زوجها عن السفر المستدام خلال حدث سياحي صديق للبيئة في أمستردام، حيث أكّدت ميغان دفاعها عن البيئة وتفادياً لأي انتقادات.

وعلى الرغم من ذلك انتقل المتابعين للتويتر لانتقاد دوقة ساسكس لسفرها حيث قال أحدهم: "رحلة أخرى بالنسبة للقلة وليس للعدد هذه المرة يا ميغان"، كما أضاف آخر: "رحلة تجارية! كان تفكير الأمير هاري يريد أن يهتم بسلامة أسرته، فكان يجب على الحيوانات الأليفة الصغيرة السفر بالخاصة".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: