بعد ثلاثة سنوات من الغرام.. هيلاري داف وماثيو كوما يتزوجان في حفل حميمي

عقدت الممثلة الأمريكية "هيلاري داف" قرانها أخيرًا على حبيبها المغني الأمريكي "ماثيو كوما" بعد ثلاثة سنوات على علاقتهما العاطفية، وتسعة أشهر على خطوبتهما.

تزوَّجت "هيلاري داف" و"ماثيو كوما" في حفل زفاف حميمي بسيط أقاماه في الباحة الخلفية لمنزلهما بمدينة لوس أنجلوس يوم السبت الماضي بحضور الأصدقاء والعائلة.

وصرَّح مصدر مُقرب لموقع "Just Jared": "كان احتفالًا لطيفًا، صغيرًا وحميمًا في منزل هيلاري بحضور العائلة والأصدقاء."





كما نشرت مصففة شعر النجمة "جيسيكا باستر" صورة لباقة ورود عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلَّقت: "الانقلاب الشتوي.. يوم مليء بالحب".

يذكر أن الثنائي بدآ يتواعدان عام 2017، عقب انتهاء إجراءات طلاق "هيلاري" من زوجها "مايك كومري"، الذي أنجبت منه ولد سمَّته "لوكا"، البالغ من العمر سبع سنوات.

كما أن "هيلاري" و"ماثيو" عمِلا معًا في ألبومها "Breath In.. Breathe Out" عام 2015، حيث أشرف على كتابة وإنتاج أغنيتها، وأنجبا طفلة تُدعى "بانكس" في شهر أكتوبر عام 2018.

وانتشرت شائعات تفيد زواج الثنائي في وقت سابق من هذا العام بعدما نشر "ماثيو" صورة باللونين الأبيض والأسود لـ"هيلاري" أرفقها بتعليق: "زوجتي"، إلّا أن النجمة نفت الخبر.