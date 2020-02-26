بعد ثلاث أشهر من المواعدة.. انفصال ريتا أورا وابن النجم جود لو "رافرتي"

رُصد ثنائي النجوم "ريتا اورا" و ابن النجم جود لو "رافيرتي لو" وهما يغادران حفل توزيع جوائز بريت للأزياء في نهاية العام الماضي معاً، وزعم مصدر قريب بأن الثنائي في علاقة رومانسية.

لكن العلاقة الرومانسية انتهت عند إعلان النجمة البالغة من العمر 29 عاماً انفصالها عن حبيبها رافيرتي الذي يصغرها بست سنوات.

وصرّح مصدر قريب حول العلاقة بينهما بقوله: "لقد كانت ريتا وراف يتواعدان بالفعل وكان هناك كيمياء بينهما رائعة لقد أصبحا قريبين جدا من بعضهما البعض أثناء عملهما هناك"، وأضاف: "بالرغم من انهما كانا يسافران كل يوم فلم يكونا على عجلة من أمرهما لتسمية ما بينهما".

وتابع المصدر بالكشف عن سبب الانفصال بقوله: "لكن ريتا قضت وقتاً طويلاً خارج البلاد والآن لا يتحدثان كثيراً كما كانوا ناهيك عن أنهم لا يفعلا ما يفعله الأزواج عندما يكونان معاً فالأمرو بينهما باردة حتى تعود هي إلى البلد"، وقال أيضاً: "قد يلتقيان مرة أخرى بعد ذلك لكن في الوقت الحالي أصبحا مثل الأصدقاء".

وتفيد التقارير بأن رافيرتي غاب عن قضاء عيد الحب برفقة ريتا وأن الأخيرة كانت غير مهتمة حيث كانت تتعافى من بعد خروجها من عملية اللوزتين.

ولم تعلق ريتا على هذا الموضوع بل نشرت عبر صفحتها على انستغرام منشور يوم السبت الماضي تقول فيه: "مادة نسوية بشكل كامل من يأخذها؟".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: