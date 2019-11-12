بعد ثلاث سنوات على انفصالهما.. زوج كلوي كارداشيان السابق يعلن خطوبته!

أعلن اللاعب السابق في فريق لوس أنجلوس ليكرز "لامار أودوم" خطوبته على مدربته الشخصية سابرينا بار أمس الاثنين، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على انفصاله من نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان.

ونشر لامار عبر حسابه الخاص على انستغرام صورةً للخاتم الألماسي الضخم الذي قدّمه لسابرينا وهما يتناولان العشاء بينما علّق على الصورة قائلاً: "أقدّم لكم خطيبتي الجديدة! قريباً ستكون السيدة بار-أودوم، هي واحدة فقط!".

شوهد لامار وسابرينا لأول مرة قبل ثلاث أشهر، وقد تبدو تلك الفترة قصيرة للمواعدة قبل الخطوبة إلا أن لامار طلب الزواج من كلوي كارداشيان قبل ذلك بعد مرور شهر واحد من مواعدتهما عام 2009.

وبالعودة عشر سنوات إلى الخلف التقى لامار كلوي في حفلة عام 2009 وفي غضون يومين نشأت بينهما علاقة حيث صرّح مصدر قريب وقت ذلك: "إنهما سعداء جداً ولا ينفصلان أبداً حيث أن كلوي تعتقد بأن لامار مذهل ويضحكها باستمرار".

لكن الأمور بينهما تحوّلت إلى الأسوأ عام 2013 عند اتهامه بالخيانة مما أدّى به إلى تعاطيه المخدرات وتهم قيادة السيارة تحت تأثير الشراب قبل دخوله لمركز إعادة التأهيل لتتقدم كلوي بعد ذلك بطلب الطلاق.

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