بعد حديثها عن جسد المرأة.. مايلي سايرس متجردة من ملابسها في حوض الاستحمام

دائمًا ما تُحاول المغنية الأمريكية "مايلي سايرس" إثارة الجدل أكان ذلك بتصريحاتها الغريبة أو بصورها الفاضحة، لكنها قررت هذه المرة التجرد من ملابسها بالكامل.

شاركت "مايلي سايرس" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة تظهر فيها عارية داخل حوض الاستحمام بينما تغطي صدرها العاري بيدها وعينيها محدقتين بالكاميرا.

ويأتي ذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت أن أن أجساد الرجال لا تثير حماستها بقدر إثارة الجسد الأنثوي.

وأوضحت "سايرس"، التي تعتبر نفسها ثنائية الجنس، أن الأمر كله يتعلق بالجمال، وقالت: "الفتيات أكثر إثارة، نحن نعرف هذا، وأعتقد أن الجميع يتفق أن الأعضاء الذكرية تعتبر منحوتات رائعة منذ عصور قديمة، بخلاف ذلك، لست مهتمًة."

وتابعت: "أنا أحب الأعضاء الذكرية كقطع فنية ومنحوتات، فأنا أحب شكلهم"، فالجميع يدرك أن "سايرس" زيَّنت حائط إحدى غرف منزلها بألعاب جنسية.

وكشفت نجمة ديزني سابقة أنها تشعر بالقرب أكثر إلى النساء منه للرجال، وقادرة على التواصل معهن بشكل أفضل، وكشفت عن رغبتها في إقامة علاقة مع فتاة أكثر نجاحًا منها قادرة على السيطرة؛ فخلال علاقتها مع الرجال كانت تمتلك مساحة أكثر هيمنة.

يذكر أن "سايرس" كانت متزوجة من النجم الاسترالي "ليام هيمسورث"، لكنهما أعلنا انفصالها بعد عام، لتخوض علاقة عاطفية جديدة مع الممثلة " "كاتلين كارتر""، ثم المغني الاسترالي "كودي سيمبسون" الذي انفصلت عنه قبل عدة أشهر.