بعد حضوره حفل الكريسماس للعائلة .. ما طبيعة علاقة تريستان تومبسون بـ"كلوي كارداشيان"؟

كان انفصالهما مليئًا بالأحداث الدرامية، إلا أنه يبدو أن علاقة نجمة تليفزيون الواقع، كلوي كارداشيان وصديقها السابق، تريستان تومبسون تأخذ مسارًا تقدميًا جديدًا.

وبالرغم من انفصالهما رسميًا، حضر تومبسون حفل عيد الميلاد السنوي لعائلة كارداشيان والذي أقيم يوم الثلاثاء، حيث لاعب كرة السلة البالغ من العمر 28 عامًا إلى الساحل الغربي لحضور الحفل، حيث كان يلعب مساء يوم الثلاثاء مع فريقه.

وكشف مصدر مطلع تطورات العلاقة بينهما، حيث قال إنه على الرغم من أن علاقة تريستان بكلوي ساحرة وجذابة وأنها تشعر بالرضا لأنه يحاول كسب ودها، إلا أنها غير مستعدة بالقدر الكافي لتكون في علاقة رومانسية معه عقب المشاكل الماضية بينهما.

وقال المصدر: "لقد أرادت دائمًا الحفاظ على أسرتها معًا بسبب ابنتهما ترو"، مشيرًا إلى أن الانفصال عن تريستان في الماضي كان أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة لها.

وأشار إلى أن الباب مفتوحًا أمام مصالحة محتملة، ولا أحد يدري ما الذي سيحدث في المستقبل، مضيفًا أنها "تركز الآن على التواصل معه حتى يتمكنوا من قضاء أفضل وقت عائلي مع ابنتهما".

كانت عائلة كارداشيان قد أقامت حفلًا فخمًا بمناسبة الكريسماس وكان الحفل الراقص لعام 2019 مليئا بالمفاجآت.

وقدمت الفنانة الأسترالية "سيا"، عرضًا خاصًا في الحفل أثناء وجودها داخل علبة هدايا بالحجم الطبيعي.

وكشفت كيم كارداشيان في وقت سابق أن كورتني ستستضيف حفلة الكريسماس السنوي للعائلة في منزلها ، مشيدة بأختها ومدى روعة ديكوراتها ومنزلها.

يُذكر أن بداية العام شهدت تحولًا كبيرًا في علاقة كلوي، 35 عامًا ، ومحترف كرة السلة، اللذين يتشاركان الابنة ترو البالغة من العمر عامًا واحدًا.

كان تريستان مرتبطًا بفضائح خيانة متعددة خلال الفترة التي قضاها مع نجمة تليفزيون الواقع، كلوي،، وكان آخرها في فبراير الماضي عندما قيل إنه قام بخيانتها مع صديقة شقيقتها "كايلي جينر"، عارضة الأزياء جوردون وودز، البالغة من العمر 22 عامًا (والتي أنكرت العلاقة فيما بعد).

وتسببت هذه التقارير في تدهور العلاقة بين وودز وكايلي جينر، وخرجت كلوي عن صمتها وقالت إن عارضة الأزياء جوردن وودز لم تفكر بها أو في صديقتها كايلي جينر أو في ابنتها "ترو" ولم تفكر في تريستان.

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