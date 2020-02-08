بعد حفل Super Bowl.. شاكيرا وبيونسيه تجتمعان مجدداً في هذا المكان!

قدّمت النجمة "شاكيرا" وزميلتها بيونسيه أداءً أسطورياً في نهاية الشوط الأول من دوري كرة القدم Super Bowl حيث تعاونتا في تقديم عرض أغنية Beautiful Liar.

وحاولت بيونسيه تحقيق أقصى استفادة من خلال وجودها في ميامي فاجتمعت مجدداً مع النجمة شاكيرا إلا أنه هذه المرة من أجل احتفال الأخيرة بعيد ميلادها الـ 43 عاماً.

وظهرت بيونسيه بإطلالة مثيرة جداً حيث ارتدت فستان وردي قصير من مجموعة Michael Costello يبلغ حد الفخذ تزيّن بالكشكش جهة الخصر، كما جاء بفتحة كبيرة جهة الصدر امتدت إلى بطنها بالإضافة إلى أنها نسّقت معه حذاء ذهبي اللون.

ولم تكن بيونسيه متواجدة لوحدها في الحفل حيث أنها قدمت برفقة زوجها جاي زي الذي كان مرتدياً ملابس رياضية مريحة نسّقها مع حذاء وقبعة رياضية.

وخلال وقت سابق حضرت بيونسيه مباراة Super Bowl حيث ارتدت بدلة خضراء مكوّنة من قطعتين بنطال قماشي وبليزر من نفس النوع كما نسّقت معه نظارات باللون الأبيض.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: