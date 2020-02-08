  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بعد حفل Super Bowl.. شاكيرا وبيونسيه تجتمعان مجدداً في هذا المكان!

بعد حفل Super Bowl.. شاكيرا وبيونسيه تجتمعان مجدداً في هذا المكان!

منشور 08 شباط / فبراير 2020 - 01:12
بيونسيه وشاكيرا
بيونسيه وشاكيرا

قدّمت النجمة "شاكيرا" وزميلتها بيونسيه أداءً أسطورياً في نهاية الشوط الأول من دوري كرة القدم Super Bowl حيث تعاونتا في تقديم عرض أغنية Beautiful Liar.

وحاولت بيونسيه تحقيق أقصى استفادة من خلال وجودها في ميامي فاجتمعت مجدداً مع النجمة شاكيرا إلا أنه هذه المرة من أجل احتفال الأخيرة بعيد ميلادها الـ 43 عاماً.

وظهرت بيونسيه بإطلالة مثيرة جداً حيث ارتدت فستان وردي قصير من مجموعة  Michael Costello يبلغ حد الفخذ تزيّن بالكشكش جهة الخصر، كما جاء بفتحة كبيرة جهة الصدر امتدت إلى بطنها بالإضافة إلى أنها نسّقت معه حذاء ذهبي اللون.

image

ولم تكن بيونسيه متواجدة لوحدها في الحفل حيث أنها قدمت برفقة زوجها جاي زي الذي كان مرتدياً ملابس رياضية مريحة نسّقها مع حذاء وقبعة رياضية.

وخلال وقت سابق حضرت بيونسيه مباراة Super Bowl حيث ارتدت بدلة خضراء مكوّنة من قطعتين بنطال قماشي وبليزر من نفس النوع كما نسّقت معه نظارات باللون الأبيض.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...