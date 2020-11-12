بعد حملها بطفلها الأول.. إيما روبيرتس تكشف عن معاناة الخصوبة التي مرت بها!

تتوقع النجمة "غيما روبيرتس" طفلها الاول من حبيبها غاريت هيدلوند، حيث كان موضوع الحمل طريق طويل بالنسبة لها.

وكشفت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً عن الصراعات التي واجهتها في الخصوبة والتي مرت بها قبل أن تحمل بطفلها الأول.

وصرّحت ابنة أخ نجمة هوليوود الشهيرة جوليا روبيرتس بتفاصيل صراعها مع الخصوبة حيث أخبرها طبيبها بضرورة تجميد البويضات بعد إصابتها بالانتباذ البطاني الرحمي.

وكانت إيما مصابة بهذا الاضطراب منذ سن المراهقة حيث تنمو الأنسجة فوق المبيض وبطانة الحوض ولم يتم علاجها منذ ذلك الوقت أبداً.

وعند تشخيص حالتها اخبرها الطبيب بضرورة تجميد بويضاتها وهو مافعلته فقالت: "عندما علمت بخصوبتي شعرت بالذهول لقد شعرت بأنها دائمة وغريبة نوعاً ما".

اما حول إبقاء خبر حملها سراً فقالت: "لقد احتفظت بالخبر لنفسي ولشريكي فأنا كنت أشعر بالقلق ولا أريد أن أضع خطط كبيرة ولا ينجح الأمر".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: