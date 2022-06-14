آمبر هيرد في اول مقابلة إعلامية بعد المحاكمة.. وهذا ماقالته عن جوني ديب!

هيا حازم

خسرت النجمة الهوليوودية "آمبر هيرد" قضية التشهير الشهيرة والتي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب واتهمها فيها بتشويه سمعته.

آمبر هيرد في اول ظهور إعلامي بعد المحاكمة

وظهرت آمبر هيرد قبل أيام قليلة في مقابلة اعلامية تلفزيونية والتي تعتبر أول ظهور اعلامي لها بعد خسارة القضية، حيث كانت محط اهتمام كبير وذلك بسبب التصريحات والكشف عن رأيها حول حكم القضية خاصة بعد خسارتها الحكم لصالح جوني ديب

وأجرت آمبر مقابلة مع مقدّمة البرامج "سافانا جوثري" خلال برنامجها الشهير Today وتم تصوير المقابلة بإجراءات أمنية مشددة وسريّة للغاية.

وتحدّثت آمبر حول قرار المحكمة وكيف أنه سيؤثر على النساء المعنفات في أميركا وعلى حريّة التعبير للنساء اللواتي يعانين من العنف الجسدي والنفسي وخوفهن الكبير الان من التحدث عن معاناتهن

آمبر هيرد تكشف رأيها في حكم المحكمة

أما حول رأي آمبر هيرد في حكم القضية فاعترفت بأنها تتفهّم انحياز المحكمة في حكمهم الى صالح جوني ديب، حيث قالت: "أنا أتفهم بأن جوني ديب شخصية محبوبة، وانا لا ألومهم فهو ممثل رائع".

أما حول الاراء السلبية تجاهها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن هيرد خسرت بسبب هذه المحاكمة الكثير من جمهورها، فقالت آمبر: "لقد كانت معاملتي من قبلهم غير عادلة فالناس لا ينبغي أن يعرفوا ما حدث في خصوصيات منزلي، وخلال زواجي".

جوني ديب وآمبر هيرد وقضية التشهير

يشار بأن جوني ديب كان قد رفع قضية تشهير وتشويه سمعة ضد آمبر هيرد بعد أن قامت باتهامه بالاعتداء عليها وتعنيفها لفظيًا وجسديًا والاعتداء عليها جنسيًا في مقال نشرته عبر إحدى الصحف الشهيرة، وأثرت مقالها على جوني ديب وتسببت له بالكثير من الخسائر

وكسب جوني ديب القضية حيث حكمت له المحكمة بتعويض مالي15 مليون دولار كتعويض على تشويه سمعته وخساراته المتعددة الا ان ابرز ما كسبه ديب من القضية هو الشعبية الكبيرة التي استردها