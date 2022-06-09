جوني ديب يخطط لأمر صادم.. هل ينهي ذلك مسيرة آمبر هيرد وسمعتها؟

كشفت محامية النجم الهوليوودي العالمي "جوني ديب" وذلك في قضيته الأخيرة مع آمبر هيرد بأن موكّلها يخطط لأمر صادم في الأيام القادمة

وأكّدت المحامية كاميل فاسكيز بأن جوني ديب يخطط للتنازل عن التعويض المالي الذي ستقوم النجمة آمبر هيرد بدفعه لصالحه ويقدّر ما يقارب الـ 15 مليون دولار.

وصرّحت كاميل بأن موكّلها نجم هوليوود لم يكن يهمه المال بالدرجة الأولى عندما قرر رفع قضية التشهير التي شغلت العالم ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بل كان يريد استرداد سمعته التي قامت بتشويهها وهو ما نجح به بالفعل

واعتبر البعض بإنه في حال تنازل جوني ديب عن حقه المادي فهو بذلك يؤكد انه شخص لا يسعى وراء المال وأن هيرد هي من تسببت بهذه الأزمة لها مما يشير إلى ان هذا التصرف قادر على تشويه وتدمير سمعة آمبر هيرد أكثر بعد تدميرها سابقًا خلال المحاكمة

وكانت آمبر هيرد قد هاجمت جوني ديب بعد أن مضى قدماً وقرر انشاء اول حساب له على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" والذي تابعه الملايين في وقت قياسي حيث أكّد من خلال مقطع فيديو نشره بأن القادم هو الأفضل، ولكن هذا الأمر دفع آمبر هيرد للتصريح: "جوني ديب يتقدّم، وحقوق المرأة تتراجع".

وكان النجم العالمي قد تمكن من الفوز في القضية الأشهر التي بثت على العلن للجمهور وتمكن ديب من استعادة محبة جمهوره