بعد سحب شكواه ضد أمازون بقيمة 68 مليون دولار.. وودي آلن ممسكًا يد زوجته في شوارع نيويورك!

رصدت عدسات الباباراتزي مخرج الأفلام العالمي "وودي آلن" يتنزهه برفقة زوجته "سون إي بريفين" في شوارع مدينة نيويورك يوم الإثنين، ويأتي ذلك بعدما سحب شكواه المقدمة ضد شركة "أمازون" بعد تسوية عقدت بين الطرفين.

شوهدت "آلن" ممسكًا بيد زوجته أثناء تنزههما مُرتديًا سترة رمادية فضفاضة نسَّقها ببنطال بيج عريض، واعتمر قبعة صغيرة في محاولة لإخفاء نفسه عن الكاميرات، بينما ارتدت زوجته معطف فراء بني فضفاض وبنطال جينز.







قرر "وودي آلن" سحب دعواه القضائية التي يطالب فيها الشركة دفع تعويضٍ بقيمة 68 مليون دولار نتيجة امتناعهم عن تمويل أو توزيع فيلم "يوم ممطر في نيويورك" عام 2018، تلاه إلغاء صفقة تضمنت ثلاث أفلام أخرى للمخرج نفسه، وذلك بعدما ادعاءات ابنته بالتبني التي زعمت أنه تحرش بها بعمر السابعة.

تقدمت "ديلان فارو" قبل عامين ببلاغ تتهمه بالتحرش بها عام 1992، ثم اغتصابها بعمر السابعة، واستمرت الدعوة بالتجدد بدعم والدتها، ولتزداد صيتها مع تصاعد حدة حركة Me Too.

وحول تفاصيل القضية، أوضح "آلن" أن شركة "أمازون" كانت تعلم بشأن الادعاءات التي طالته عندما وقعت العقد معه، وأن إنهائها العقد القائم بينهما جاء بشكل تعسفي خاصة أن التهم لم تثبت صحتها، حتى اسقطت تمامًا بعد تحقيقين منفصلين.

وجاء رد الشركة بأن المخرج انتهك الصفقة حينما أبدى ملاحظات وتعليقات غير حساسة حول حركة Me Too، وأن العمل معه يعد مغامرة إنتاجية محفوفة بالمخاطر وتحديدًا بعد رفض العديد من النجوم التوقف عن العمل معه، إلّا أن الطرفين وصلا في نهاية المطاف إلى صفقة مرضية لكليهما لم يكشف عن شروطها بعد.

اقرأ المزيد عن أخبار تحرش المشاهير على Buzz بالعربي: