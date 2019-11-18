بعد سقوطها على المسرح.. ليدي غاغا حافية القدمين وبفستان مثير على الشاطىء!

تعرّضت النجمة "ليدي غاغا" للحظات حرجة اثناء سقوطها على المسرح خلال وقت سابق من هذا الأسبوع ولكن ذلك لم يمنعها من مشاركة صديقتها المقرّبة وزميلتها في العمل خبيرة المكياج "سارة تانو" فرحة زفافها.

فخلال وقت سابق حضرت غاغا حفل توديع العزوبية لصديقتها حيث كانت ترقص على الطاولة معهم ونشرت صورةً وعلّقت عليها: "ربما أكون اتألم ولكن لا أستطيع تفويت حفل العزوبية لأصدقائي".

وفي نهاية الأسبوع نشرت غاغا سلسلة من الصور الرائعة لحفل الزفاف الذي أقيم على شاطىء البحر ففي الصورة الأولى ظهرت ليدي غاغا وهي ترتدي فستان وردي ناعم جاء بقصة مفتوحة من الأعلى كما تزيّن بفتحة جانبية طويلة امتد حتى اعلى الفخذ، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل لشعرها الوردي الذي طابق لونه الفستان وكانت حافية القدمين.

ووقفت ليدي غاغا كالتمثال وهي تحمل بيديها باقة الورد بينما كان وقت الغروب وعلّقت على الصورة: "اثنان من أعز أصدقائي تزوجا، حان وقت الاحتفال"، وفي صورة أخرى كان العريس والعروس وثالثة مع صديقتها.

ويشار إلى أن ليدي غاغا قامت بتأسيس وإنشاء خط مستحضرات التجميل بالتعاون مع صديقتها سارة تانو Labor Laboratories والذي حقق نجاحاً ملحوظاً.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: