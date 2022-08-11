بعد سونغول أودان.. شاتاي أولسوي يتعرّض لحادث خلال تصوير مسلسله

يتعرّض النجوم والشاهير في كثير من الأحيان الى حوداث خطيرة خلال تصوير المسلسلات والأفلام وذلك بسبب اهمال طاقم العمل الفني، أو بسبب حدوث بعض المفاجآت غير المتوقعة

شاتاي أولسوي يتعرّض لحادث خطير

تعرض النجم التركي الشهير شاتاي أولسوي لحادث كاد أن يتسبب له ببعض الإصابات الخطيرة خلال تصويره مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الخياط"

وفي تفاصيل ما حدث كان النجم التركي شاتاي أولسوي يصوّر أحد مشاهد الأكشن خلال قيادته السيارة، وفي هذه المشاهد عادة ما يتم استخدام تقنية تثبيت الكاميرا على زجاج السيارة الأمامي من أجل التقاط المشاهد.

وخلال قيادة النجم التركي للسيارة بسرعة سقطت الكاميرا المثبتة على سيارة شاتاي والتي على ما يبدو لم تكن مثبته بالشكل الصحيح، وهو خطأ من أخطاء الطاقم الفني الذي يقوم بهذه الأمور لتسقط الكاميرا بشكل مفاجئ

إلا أن الحظ كان حليف النجم التركي شاتاي حيث أنه نجا من كارثة كادت أن تودي بحياته، حيث ان الكاميرا سقطت على الأرض بدلاً من ان تسقط على الزجاج الأمامي والذي كان من الممكن أن تسبب له الارباك خلال القيادة او تتسبب بكسر الزجاج واصابة النجم التركي.

شاتاي أولسوي ليس الأول

لم يكن النجم التركي شاتاي أولسوي النجم الأول الذي يتعرّض الى حادث خلال التصوير بسبب اهمال طاقم العمل الفني، فقد تعرّضت النجمة سونغول أدوان في وقت سابق من هذا الشهر لحادث سيارة خلال تصوير أحد مشاهدها بسبب ترك أحد افراد الطاقم السيارة تعمل وعدم الانتباه مما تسبب باصابة النجمة التركية

الأمر الذي جعل سونغول في وضع الاصطدام مما أدى الى تعرضها لبعض الإصابات في الذراع والبطن ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم